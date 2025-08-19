“Hay mucho cobarde escondido y disfrazado” y otras perlas de Maduro

Durante una alocución este lunes 18 de julio el gobernante Nicolás Maduro se refirió a las más recientes acusaciones de Estados Unidos en su contra, durante una reunión de trabajo con gobernadores y alcaldes del Gran Polo Patriótico “Simón Bolívar” y miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Justo el día en el que la agencia Reuters informó que Estados Unidos desplegó tres buques destructores con misiles que llegarían en las próximas 36 horas a costas venezolanas, como parte de un esfuerzo “para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos” Maduro anunció también la pronta activación de un plan especial de seguridad, que implicaría el despliegue de cuatro millones y medio de milicianos en todo el territorio nacional.

“Yo lo que voy es pa' alante (..) yo no nací el día de los cobardes (…) Hay mucho cobarde escondido y disfrazado que no es capaz de decirme las cosas en la cara porque es un cobarde, son unos cobardes".



A continuación, las relucientes perlas que lanzó Maduro contra la administración Trump, en las que ratificó que no era “cobarde” y que afrontaría cualquier escenario.

Dice que va “pa’lante”

“Hay gente que es débil, que ante una circunstancia ahí mismo reaccionan. Ah, porque es fácil atacar a Maduro y a la revolución(…) Gracias, de antemano, pero tu debilidad no será mi debilidad, porque yo no soy chantajeable, yo lo que voy es pa’lante”.

“Hay mucho cobarde escondido y disfrazado”

“Hay mucho cobarde escondido y disfrazado que no es capaz de decirme las cosas en la cara porque es un cobarde, son unos cobardes. Pero yo no nací el día de los cobardes, y si hemos llegado hasta aquí no ha sido por cobardes, por pusilánimes o tibios. Ha sido porque hemos sido consecuentes con el juramento sagrado que le hicimos a nuestro comandante -Chávez-. Yo sí he sido consecuente con ese juramento“.

“No dormimos, pero el imperio tampoco”

“Nosotros no dormimos, pero el imperio tampoco. Fíjense ustedes los últimos hallazgos de grupos infiltrados que tienen años simulando ser chavistas, que tienen años poniéndose la franela aquí con los ojos de Chávez. Y empiezan a trabajar, descontentos naturales, ser humanos, a veces tienen que estar descontentos por esto y por aquello…se arropan con una ONG, como está demostrado. Reciben miles de euros y dólares, inclusive se da el caso de que recibieron plata de la USAID que es el instrumento del imperio norteamericano para tumbar gobiernos progresistas del mundo“.

“Confiamos en los humildes”

“Nuestro pueblo antes que nadie. Como decía Sandino, ‘confía en los humildes, porque los humildes son los que llegan hasta el final y nunca te traicionan. Porque hemos confiado en los humildes, en el pueblo de pie, es que estamos aquí, dando la cara. Y nunca blandengue, ni timorato. Así que mosca, todos los disfraces, cuidadito, cuidado con los y las disfrazadas. Una cosa no significa otra, luchemos contra el sectarismo, pero también mosca”.

Despliegue de milicianos

“Nuestro plan de paz es desplegar toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores. Establecer la capacidad de la milicia nacional bolivariana en todos los territorios del país (…) Las guacamayas son milicianas, compadre. Esta semana voy a activar un plan especial para activar la cobertura, con más de cuatro millones y medio de milicianos en todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas Y además seguir avanzando en el plan de activación de las milicias campesinas y obreras.

“Garantizaremos la soberanía”

“Desde el norte, el imperio se ha vuelto loco y ha renovado, como un refrito podrido, sus amenazas a la paz y estabilidad de Venezuela”.

“Vamos a garantizar la soberanía y la paz en cualquier circunstancia que se presente en los días, meses y años por venir. Volveremos a derrotar al imperialismo norteamericano en cualquiera de sus variantes contra nuestro noble, pacífico y trabajador pueblo”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país