EEUU dispuesto a usar “todo su poder” contra narcotráfico desde Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos aseguró este martes, 19 de agosto, que está dispuesto a usar “todo su poder” para combatir a los cárteles de las drogas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa, declaró que el presidente Donald Trump “está preparado para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la Justicia”.

"Lo que diré con respecto a Venezuela es que el presidente Trump ha sido muy claro y consecuente. Está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia.



La funcionaria afirmó que el régimen de Maduro “no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cártel del narcotráfico”.

“Esta administración considera que Maduro no es un presidente legítimo. Es un fugitivo, jefe de ese cártel, que ha sido acusado en los Estados Unidos por traficar drogas hacia el país”, expresó Leavitt.

Como parte de la ofensiva, el gobierno estadounidense está desplegando tres destructores lanzamisiles Aegis en aguas cercanas a Venezuela. Se prevé que los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson lleguen pronto a su destino para quedarse “varios meses”, según un funcionario que habló con Noticias Telemundo.

Según la Fiscalía de Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas (DEA) ha incautado 30 toneladas de cocaína presuntamente vinculadas a Maduro y sus socios, y otras siete toneladas relacionadas directamente con la figura presidencial venezolana. Además, la incautación de activos suma más de 700 millones de dólares, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y otros bienes.

A principios de este mes, el gobierno estadounidense aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la detención de Nicolás Maduro, duplicando así la cifra anunciada a principios de año.

Cabe recordar que en 2020 Nicolás Maduro fue acusado por un tribunal federal de Nueva York de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. En ese momento, Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones por su captura.

En respuesta, el gobernante venezolano expresó que “el imperio se ha vuelto loco y ha renovado sus amenazas a la paz y la tranquilidad de Venezuela” y anunció el despliegue de más de 4.5 millones de milicianos en todo el país.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

