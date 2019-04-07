El Mañanero de hoy #8Abr: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

DESDE LA NOCHE DEL PASADO VIERNES, 5 de abril, comenzó a circular el documento oficial. En el radiograma 1011, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, defendió a los colectivos pro gobierno y advirtió que existen planes de la oposición para infiltrar “mercenarios” en estas organizaciones. También aprovechó para repetir una alerta: la Fuerza Armada Nacional no tolerará a los “grupos armados” que estén al margen de la ley.
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“Arreaza, la única iniciativa sincera y rigurosa es la salida de Maduro y su mafia. Nadie les cree. Hablan de ‘diálogo’ de la boca para afuera. Su ‘diálogo’ es encarcelar a Marrero, asesinar a venezolanos con colectivos y querer encarcelar al presidente Guaidó. Venezuela no necesita falsos diálogos”, Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante Estados Unidos #7Abr.
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