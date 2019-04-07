UE aplicará nuevas sanciones a funcionarios de Maduro si la situación se sigue deteriorando - Runrun

LOS MINISTROS DE EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA, UE, volverán a abordar este lunes la crisis en Venezuela y los progresos del grupo de contacto internacional impulsado por esta misma institución para facilitar un adelanto de elecciones presidenciales en el país, sin contemplar por el momento aprobar nuevas sanciones.
Los ministros de las veintiocho naciones, reunidos en un Consejo en Luxemburgo, tratarán el asunto de Venezuela durante su almuerzo de trabajo de manera informal. Por tal motivo no se esperan decisiones al respecto, indicaron fuentes comunitarias.
Sobre la posibilidad de preparar nuevas sanciones contra el entorno de Maduro, tres fuentes diplomáticas coincidieron en que es una opción que “sigue sobre la mesa”, en caso de que la situación empeore aún más.
“Ya tenemos sanciones en vigor (selectivas contra cargos venezolanos). Estamos dispuestos a más si la situación se deteriora, es una opción”, corroboró un alto funcionario comunitario.
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