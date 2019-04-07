Saime informa envío de pasaportes a países de Europa y Latinoamérica - Runrun

EL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (Saime) informó que envió valijas con prórrogas y pasaportes a las sedes consulares de Italia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Suiza, Bielorrusia, Dinamarca, Bélgica, Francia, Rumania, Hungría, Rusia, Curazao, Aruba, Panamá, Ecuador, República Dominicana y México.
En el mensaje, publicado en Twitter, la institución indicó que los documentos llegarán en los próximos días.
El anunció iba acompañado de la frase: “Gobierno de Maduro garantiza la identidad de todos los venezolanos”.
Sin embargo, en distintas naciones del mundo, los venezolanos han denunciado que el retraso en la entrega de estos documentos de identificación se ha prolongado hasta por dos años.
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