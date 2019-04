Declaración de Padrino sobre colectivos provoca respuesta de John Bolton - Runrun

Desde la noche del pasado viernes, 5 de abril, comenzó a circular el documento oficial. En el radiograma 1011, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, defendió a los colectivos pro gobierno y advirtió que existen planes de la oposición para infiltrar “mercenarios” en estas organizaciones. También aprovechó para repetir una alerta: la Fuerza Armada Nacional no tolerará a los “grupos armados” que estén al margen de la ley.

“En medio de la campaña mediática desplegada como parte de la guerra híbrida que se ejecuta contra la patria, a tales colectivos (que en un párrafo anterior había descrito como conglomerados de índole artístico, cultural, político, educativo, deportivo, comunicacional, productivo u otro, que trabajan en beneficio de la comunidad) se les ha pretendido asociar con grupos armados y generadores de violencia, de delincuencia común u organizada de tipo urbano y extraurbano”, señala el comunicado.

En otro párrafo, sin embargo, recalcó que “no podrá denominarse colectivo a ninguna asociación que genere violencia, pues esta sería la antítesis de su concepción originaria”.

Padrino indicó que la Fuerza Armada Nacional (FAN) apoya de forma “irrestricta” las decisiones de Nicolás Maduro “en cuanto a la participación del pueblo organizado para garantizar la paz de la nación”.

Con esa frase respaldó el llamado que hizo el gobernante el pasado 11 de marzo, para la conformación de una “resistencia activa” que se mantenga a través de las “cuadrillas de paz”. Esto lo anunció Maduro después de que se registraran manifestaciones en varios estados del país a raíz de los mega apagones que dejaron a oscuras a Venezuela durante varios días de marzo.

Pese a esta afirmación, Padrino afirmó que la FAN “actuará firmemente contra cualquier grupo armado que opere al margen de la ley”.

La declaración de Padrino generó una reacción este domingo, 7 de abril: John Bolton, asesor de seguridad de Estados Unidos, envió un tuit a la cuenta personal del ministro de la Defensa para referirle que la presencia de los colectivos debilitan a la FAN.

“General Vladimir Padrino, Maduro y Cabello quieren debilitar a la FAN empoderando a estos colectivos terroristas y a sus cómplices extranjeros. Esto socava la Constitución y la integridad territorial de Venezuela. El militar existe para proteger al pueblo de Venezuela”, apunta el mensaje del funcionario estadounidense.

General @vladimirpadrino: Maduro and Cabello want to weaken the FANB by empowering these terrorist ‘colectivos’ and their foreign accomplices. This undermines the Constitution and territorial integrity of Venezuela. The military exists to protect the people of Venezuela.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 7, 2019