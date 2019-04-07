Foro Penal: Técnicos de sonido de la Operación Libertad siguen detenidos - Runrun

ALFREDO ROMERO, DIRECTOR del Foro Penal Venezolano denunció que a la fecha se encuentran privados de libertad, los técnicos de sonido que se debía encargar del sonido para la tarima de una asamblea en El Paraíso este 5 de abril.
“A esta hora se encuentran en calabozos de tribunales de Caracas para su presentación, chofer camión y tres técnicos detenidos arbitrariamente por montar sonido en asamblea de Juan Guaidó el 5 de abril en El Paraíso”, destacó Romero en su red Twitter.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó también denunció este sábado, durante su intervención ante los manifestantes en frente del centro comercial Líder, que parte del simulacro de la “Operación Libertad” fue saboteado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), quienes aprehendieron al equipo técnico que debía poner el sonido en frente de la sede de Corpoelec en El Marqués.
“Nos secuestraron cuatro camiones de sonido, incluso a los trabajadores que estaban colaborando desde temprano. No quieren que se escuche la voz de Venezuela. Pero no lo van a lograr”, aseveró Guaidó en frente de la concentración.
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