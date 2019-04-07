Luis Almagro reiteró respaldo a Roberto Marrero a 21 días de su detención - Runrun

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Luis Almagro reiteró respaldo a Roberto Marrero a 21 días de su detención

Tal Cual Digital7 abril, 20192min17

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ROMY MOLINA, ESPOSA DEL DIRECTOR del despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americano (OEA), Luis Almagro, quien aprovechó para reafirmar su respaldo a Marrero, luego de su arbitraria detención, perpetrada por el régimen usurpador de Nicolás Maduro.
“Roberto Marrero está secuestrado, el secretario de la OEA nos ratificó todo su apoyo y compromiso por seguir denunciando esta violación a los Derechos Humanos. Roberto debe ser liberado porque es inocente y quienes hoy lo mantienen ahí secuestrado, lo saben”, afirmó Molina.
La esposa de Marrero explicó que el secretario general de la OEA manifestó su preocupación por el secuestro de su esposo, quien se encuentra detenido desde la madrugada del 21 de marzo del presente año, sin poder comunicarse con ella ni con sus demás familiares.
“No tengo comunicación con él, no sé cómo está, ni en qué condiciones se encuentra. No han permitido la visita familiar.”
Finalmente, Molina agradeció a Luis Almagro por el respaldo. “Gracias Secretario Luis por recibirnos hoy y también le agradezco al coordinador ante la OEA, David Smolansky y al representante especial Tarre Briceño por acompañarnos y como siempre dice mi esposo: Dios los bendiga.”
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