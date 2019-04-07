Avioneta procedente de Venezuela aterrizó de manera irregular en Dominicana - Runrun

UNA AVIONETA PROCEDENTE DE VENEZUELA fue encontrada accidentada y abandonada el día de ayer en un área cañera de la Provincia La Altagracia en República Dominicana, luego de realizar un aterrizaje irregular, informaron las autoridades de ese país.
El Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Procuraduría General de la República, precisaron que los informes del radar indican que la aeronave despegó el viernes en la noche desde una zona no determinada de Venezuela y que se trataba de una aeronave tipo PA-31 con matrícula YV312 (alterada).
Las autoridades explicaron que se inició una operación de búsqueda desde las 12:40 am, pero el mal tiempo imperante en la zona obligó a retornar a la Base Aérea de San Isidro. Cuando el tiempo mejoró a las 5:50 am, enviaron a la zona un helicóptero de la Fuerza Aérea y se reforzaron las unidades terrestres en el área, para ampliar el operativo de búsqueda, encontrándose la aeronave accidentada y abandonada.
La Unidad de Reacción Rápida (URR) de la DNCD y la Unidad de Comando de la Armada República Dominicana (ARD) dispusieron de inmediato un operativo en la zona para ubicar la aeronave y sus posibles ocupantes.
La nota informativa indica que se dispuso un investigación de este caso y sus hallazgos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.
*Con información de El Siglo.
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