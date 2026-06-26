Rescatistas de Protección Civil habrían sido movilizados sin equipos tras denuncia en La Guaira durante emergencia por sismos

La periodista Maryorin Méndez denunció durante una cobertura en Caraballeda, estado La Guaira, que equipos de Protección Civil habrían sido retenidos por varias horas para un acto protocolar y posteriormente trasladados en un metrobus hasta la entrada del estado sin sus equipos de trabajo, en medio de las labores de rescate tras el colapso de edificaciones provocado por los sismos.

En un video difundido en redes sociales, Méndez relata que los rescatistas habrían llegado a la zona de emergencia en condiciones limitadas luego de la movilización descrita, en un contexto de operaciones de búsqueda, rescate y remoción de escombros en Caraballeda, donde equipos de voluntarios y vecinos han participado en las labores ante la magnitud de los daños.

La denuncia circula en redes sociales en medio de la emergencia en La Guaira, donde continúan las labores de atención a afectados y recuperación de víctimas en zonas de difícil acceso.

Hasta ahora, no existen reportes al respecto mientras que Delcy Rodríguez informó que el balance de víctimas por los sismos se elevó a 589 fallecidos y 2.980 heridos a nivel nacional, mientras que el estado La Guaira permanece militarizado para coordinar las labores de atención humanitaria en la zona declarada en desastre.

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