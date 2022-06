Cuestionario 2.0 | Laureano Márquez, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

“En estos tiempos que vivimos, teniendo el acceso a la tecnología que tenemos, la ignorancia, la brutalidad, no tiene excusa”, Laureano Márquez en nuestro Cuestionario 2.0

Laureano Márquez es sinónimo del buen humor venezolano pero, aparte de eso, del intelecto sin fronteras de un individuo que es pura bondad, tengo la posibilidad de llamarlo amigo y siento que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida, con un corazón que solamente se excede por su inteligencia.

Laureano es, sin duda, el comediante venezolano junto con su compadre Emilio Lovera, quienes transformaron a todo un gentilicio a través de la comedia. Pero, más allá de eso, Laureano también es padre, es actor, es escritor, y uno de los intelectuales más afilados que tiene nuestro país.

Video: El Estudiante y Miranda – Emilio Lovera y Laureano Márquez 1-2 | Canal en Youtube de Emilio Lovera

Para mí es todo un honor tener el día de hoy en este Cuestionario 2.0 a mi gran amigo, Laureano Márquez.

−¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

−Creo que lo mejor que me ha dado la tecnología tiene que ver con mi trabajo de escritura, la tecnología me facilitó enormemente escribir. Cuando yo comencé a escribir, escribía en una máquina Brother 350 y bueno, eso era arduo. Primero, había que hacer un borrador a mano, después pasarlo a máquina y después, si uno se equivocaba, utilizar un corrector.

Una vez que uno terminaba de escribir lo que escribía, tenías que llevar el escrito al lugar donde tenías que entregarlo. Entonces con la tecnología mi escritura se facilitó. Ya yo escribo directamente desde la computadora y voy corrigiendo mi texto, lo puedo trabajar mejor y, además de eso, lo envío vía correo electrónico, lo cual me ahorra una tremenda cantidad de tiempo.

−¿Cuál fue el primer celular que tuviste?

El primer celular que tuve fue uno muy pequeñito. Solo servía para hacer y recibir llamadas. No recuerdo si en ese momento ya existían los mensajes de texto, no recuerdo la marca. Y después, tuve otros más.

−¿Qué es para ti lo peor que tiene la tecnología?

−Lo peor que tiene la tecnología para mi es la cantidad de tiempo que paso inmerso en la vida privada de personas que no conozco, que no me interesa, que tiene una vida que yo nunca voy a tener y el tiempo que paso escribiendo con los dos pulgares mensajes de WhatsApp que lo podría resolver fácilmente con una llamada de medio minuto, esa es una de las peores pérdidas de tiempo.

−¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

−Una de las peores penas que me ha pasado con un teléfono es cuando te llegan uno de esos mensajes trucados que parecen interesantes, pero después terminan con una mujer gimiendo, porque todo el mundo que está alrededor de ti piensa que estás viendo pornografía jajaja. Esa es una de las peores penas que he pasado en WhatsApp.

−Si solo pudieses seguir una cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

−Si de verdad tuviese que seguir a una sola persona, trataría de seguir a una sola cuenta que contenga información y noticias. Porque creo que la información y las noticias veraces y oportunas son esenciales en este tiempo.

−¿Cuál es tu emoji favorito?

−La verdad es que no los utilizo con frecuencia, pero el que más uso es la mano que tiene el dedo pulgar hacia arriba para decir OK.

−¿Qué serie o película recomiendas o estás viendo vía streaming?

−De series, la que estoy viendo que me ha enganchado y tenía mucho tiempo pendiente de verla, es una dedicada a Isabel de Castilla, se llama Isabel.

−¿Del 1 al 10 qué tan dependiente eres de la tecnología?

−En estos tiempos creo que todos somos bastantes dependientes de la tecnología, pero yo tengo que decir, a partir de las críticas que recibo de los mensajes sin responder, de la desatención tecnológica a la que someto a la gente en todas mis redes, que estoy alrededor de un 5 decreciendo. Pronto llegaré a un 4 y en algún momento abandonaré por completo el celular.

−¿Qué personalidad admiras por su manejo de lo digital?

−Una de las personalidades que yo admiro es a Luis Vicente León, porque él como analista de entorno que es, como conocedor de las estadísticas y de lo que sucede en Venezuela, siempre usa sus redes para difundir sus análisis y eso me parece bueno porque uno aprende y entiende mucho del contexto político venezolano, que es una cosa interesante

−¿Cómo ha cambiado tu trabajo y tu área de trabajo gracias a la tecnología en los últimos años?

−Mi trabajo ha cambiado enormemente, por un lado, la escritura como ya señalaba antes, pero también hay muchas otras cosas que han cambiado; el acceso a la información. Puedes tener acceso a toda la sabiduría universal, a todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia, eso es un recurso que nunca antes se tuvo.

−Si tuvieras que borrar una app, ¿cuál de estas tres borrarías? Instagram Facebook o Twitter

−Yo pienso que, si tuviese que borrarme de algo, sería de Facebook, porque es la red que menos uso, aunque repico en Facebook lo que hago en otras cosas, no me meto mucho. Y cuando me meto no lo termino de entender del todo.

−¿Cuándo fue la última vez que te buscaste a ti mismo en Google?

−Bueno, cuando me busco en Internet es para saber de mí, porque a veces yo no sé de mí tanto como sabe Internet. El otro día, por ejemplo, tenía que hacer un currículum y me busqué en Wikipedia para saber quién soy, de dónde vengo, para dónde voy. Descubro trabajos que he hecho que yo no recordaba, entonces todo eso se debe a que uno se busca. Y uno se busca y uno se encuentra, parece una cosa filosófica, pero es así.