Cuestionario 2.0 | Alex Goncalves, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

La razón de que Twitter sea la red preferida de Alex Goncalves: “Esta app es como el río que trae de todo: información, peleas, desinformación, chistes, memes…”

@bocaranda20

Alex Goncalves comenzó su carrera en La Mega de Maracay, de ahí pasó a ser el animador de varios programas de Venevisión, entre los que destacan: 12 Corazones y Atómico, para luego entrar en La Mega de Caracas a nivel nacional, donde tuvo varios programas como Apaga la tele y Calma pueblo. También, formó parte del staff de reporteros que tuvo Luis Chataing en Chataing TV, donde hizo dupla con su actual compañera de pódcast en Nos reiremos de esto, Jean Mary Curro.

Alex, adicionalmente, innovó en los programas digitales mucho antes de entrar en el mundo de los pódcast con No si TV, un web show que verdaderamente cambió el formato del contenido que, hasta el momento, había en YouTube de la mano de influencers.

Vídeo: #NoSiTv – La Vero Gomez vs Nanutria | Canal en Youtube de ConnectorNOW

Para mí es un placer tener el día de hoy a Alex Goncalves, en este Cuestionario 2.0.

−¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

−Es una manera de seguir trabajando y desarrollando mi carrera a través de web shows, pódcast y, por supuesto, comunicándome. Aparte, los stickers de WhatsApp son lo mejor que me ha dado la tecnología, ever.

−¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

−Obviamente el iPhone, porque es por donde me mantengo, no solamente comunicado con toda la gente, sino que también voy siguiendo el canal de YouTube de Nos reiremos de esto; los comentarios, la cuenta en Instagram. Me informo a través de Twitter y todo eso… Así que creo que el iPhone es mi dispositivo indispensable.

−¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

−Mi primer celular fue heredado de mi mamá y estamos hablando de un Nokia, de los muy, muy, muy viejos, estos que tenían hasta antena, estamos hablando de antes de los Baby Nokia, era un bloque negro y ese fue mi primer celular. Recuerdo que trabajaba en un Mc Donald’s, lo guardaba en el locker y cuando salía revisaba los mensajes de voz, creo que ya estaban los mensajes de voz.

Soy tan viejo que yo viví el “mira quién llama”, esa era como la gran novedad cuando salieron los celulares… “¡Wow! Mira quien llama…”.

Y mi primer recuerdo de una computadora fue cuando mi tío Juan Carlos, que vivía en casa de mi abuela justo en frente de mi apartamento, se compró una computadora monocromática; ahí jugábamos el Príncipe de Persia.

−¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

−Bueno, obviamente se vuelve un vicio. Yo creo que esto te lo contesta todo el mundo. También le da espacio a un montón de gente sin oficio que te odia de gratis, les da la oportunidad de gritarte, insultarte y meterse en tus redes sociales por cosas que ni sabes y uno se medio engancha en ese tipo de vibras.

Yo, afortunadamente, ya he logrado una medio coraza y sigo adelante. Solo me quedo con la gente que disfrute y vacile mi trabajo, y el resto sinceramente no me importa.

−¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

−Me ha impactado muchísimo, soy lo que llaman un early adapter, porque siempre estoy pendiente de lo nuevo. Soy como, creo yo, la segunda o tercera camada de tuiteros en Venezuela e igual en Instagram. Hacía web shows cuando casi nadie los hacía con La mala conexión en Sin Cable TV. También tuve un programa dedicado a la tecnología en La Mega, se llamaba El conector, y actualmente este es mi mundo.

Video: La Mala Conexion S01E01 HD | Canal en Youtube de SinCableTv

Yo dispuse de la cochera de nuestra casa para tener un estudio, que se llama “Connector Studio”, y aquí tengo todo seteado para, no solamente transmitir en vivo en Patreon nuestro pódcast Nos reiremos de esto, sino que luego lo edito y lo monto en las diferentes plataformas. Yo hago casi todo; tenemos un equipo que nos apoya, pero hago casi todo el proceso del pódcast y otros web shows que hago aquí en mi estudio.

−¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

−La verdad es que no recuerdo ninguna, no recuerdo haber pasado ninguna pena grave. Creo que una vez, y no fue en WhatsApp sino en Messenger de BlackBerry, empecé a cuadrar con una chica que se llamaba Lía, y le estaba escribiendo como cosas bien feas, bien altisonantes pues, jajaja, unas propuestas. Y resulta que se las estaba escribiendo a una Lía que era productora en Venevisión. Lo cómico fue que ella respondió de una manera tipo “Ah bueno, si eso es de lo que tú estás pendiente…” y yo “¡QUE PENA!”. Fue por pin, imagínate tú.

−Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

−La mayoría de los pódcast que escucho son en inglés, mi favorito es el de Conan O’Brien, el presentador. Tiene un pódcast que se llama Conan needs a Friend y siempre tiene entrevistados maravillosos, sobre todo cuando hablan de la comedia, del mundo del entretenimiento, es uno de mis favoritos.

También, otro de mis favoritos es Office ladies, es conducido por dos de las actrices que trabajan en la serie The office, una es la que hace de Jan y la otra de Ángela. Este es un pódcast muy temático porque habla de la serie. En cada episodio, ellos desarrollan y deconstruyen un episodio; quien lo editó, lo escribió, fun facts…

En español escucho muy pocos, pero me gusta el del mexicano Alex Fernández, el de los peruanos MORANmente incorrectos y venezolanos, obviamente, Nos reiremos de esto.

−Si solo pudieras seguir una sola cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

−La de mi esposa porque soy un hombre inteligente. He aprendido con los años, con los golpes de la vida, así que seguiría a @karenferreirasoy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Karen Ferreira (@karenferreirasoy)

−Todos tenemos una app favorita, ¿cuál es esa app que abres varias veces al día?

−Definitivamente, Twitter. Esta app es como el río que trae de todo, trae información, peleas, desinformación, chistes, memes y de la manera inmediata. Creo que Twitter no ha perdido nada, aunque la gente pensaba que se había quedado atrás, hoy más que nunca Twitter está superfuerte y es superimportante para todos y, sinceramente, es en la que más paso tiempo.

−¿Cuál es la página web que visitas todos los días religiosamente?

−Bueno, Xvide… jajaja. No, creo que yo soy más de YouTube. Estoy siempre metido en esta página, ahí reviso todos los videos, todos los canales a los cuales estoy suscrito.

Tengo como una especie de costumbre de sentarme en la computadora, pasarme por los correos, después revisar redes sociales, y luego llegar a YouTube a ver clips de programas, los late nights, los monólogos, las noticias que ocurrieron, nuevos tráileres, en fin, esa es la página que más visito; YouTube.com.

−¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

−Estoy viendo WandaVision, en Disney+, que es esta serie dedicada a la bruja escarlata y Vision, que son superhéroes de Avengers.

También puedo recomendar, del mismo Disney+, The Mandalorian. Soy un pegado con The office, ahorita que ya no está en Netflix la estoy viendo por Peacock, que es el servicio de streaming del canal NBC, y creo que por ahora eso es lo que estoy viendo.

Vídeo: Simulacro de incendio: la oficina de EE. UU. | Canal en Youtube de The Office

−Cuéntanos de alguna vez que recuerdes que un avance tecnológico te haga sorprendido.

Sinceramente, el iPod. El iPod cambió la vida de muchos, y sobre todo a nosotros. Yo me considero melómano, y el asunto de los MP3… yo nunca fui amigo de ellos. Todo lo que explicó Steve Jobs en el lanzamiento del iPod era verdad; los MP3 eran difíciles de ordenar, difíciles para agarrar canciones, no eran de buena calidad, y cuando llegó el iPod, pues nada, creo que ahí empezó mi matrimonio con Apple.

Hasta hace poco tenía uno blanco, que se me perdió o me lo robaron, no sé. El único que conservo es un iPod Video, es la única edición especial que creo que iPod sacó y fue con U2. Es un iPod que es negro con la ruedita roja y atrás tiene la firma de los cuatro integrantes de la banda U2. Ese lo tengo aquí como recuerdo vintage.

Pero creo que el iPod voló cabezas y, luego vino el iPhone y volvió a dar golpes en la cabeza.