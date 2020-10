The Mandalorian está por llegar a las pantallas con una nueva temporada - Runrun

El tráiler de la segunda temporada de “The Mandalorian” ya esta disponible y podrá ser disfrutado por toda la familia a partir del próximo 30 de Octubre a través de la plataforma Disney Plus

Con “The Mandalorian” regresando a Disney Plus en solo 9 días, es un momento emocionante para los fanáticos de Star Wars, pero también es un momento importante para Disney. La serie de acción basada en el universo Star Wars se lanzó junto con Disney Plus en noviembre de 2019, y desde entonces, Disney Plus ha sufrido una falta de programación original que llame la atención, atraiga y mantenga felices a los suscriptores.

Parte de eso se debe a que la pandemia hizo casi imposible la producción en programas como “The Falcon and the Winter Soldier” hasta hace poco, pero el hecho es que Disney necesitaba algo para generar conversación en torno a la plataforma. “Mulán” falló en el intento y “Hamilton” solo movió la aguja en el mercado doméstico a pesar de ser una de las joyas que Disney Plus ofrece a su audiencia.

Es por ello que los ejecutivos esperan que la segunda temporada de “The Mandalorian” y su adorable estrella “The Child”, también conocida como Baby Yoda, hagan para Disney Plus en este 2020 lo que hizo el show en 2019.

Si todo sale según lo planeado, “The Mandalorian” terminará justo a tiempo para el estreno de WandaVision, el próximo gran espectáculo, que puede convertirse en otro gran título exclusivo de la plataforma de streaming digital.

Disney Plus necesita este impulso continuo para mantener a la gente pegada a la pantalla, especialmente porque las ofertas gratuitas de un año de membresía terminarán y Disney comenzará a cobrar a muchos clientes que hoy no son pagos.

Adicionalmente, Disney arranca en América Latina el próximo 17 de Noviembre y comenzará a abrirse a otros mercados este mismo año por lo que es de sumo interés la creación de más y mejor contenido original. Queda por ver qué contenido quedará excluido y de qué región.

Para disfrutar del trailer, le invitamos a darle click a este enlace