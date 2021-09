The Matrix Resurrections: Todo lo que sabemos de la película de Keanu Reeves, por Gonzalo Jiménez - Runrun

Casi dos décadas después de que concluyó la trilogía de The Matrix llega una nueva película de la saga, a estrenarse en diciembre de 2021

En 2019, año en el que se celebró el 20 aniversario del estreno de The Matrix, Warner Bros. anunció la producción de una nueva secuela titulada The Matrix Resurrections, que describió en un comunicado de prensa como “una película completamente nueva ambientada en el mundo de The Matrix”.

Esta cuarta entrega de la saga se estrenará en cines el 22 de diciembre de 2021 y su primer tráiler fue revelado el jueves, 9 de septiembre. The Matrix Resurrections trae de vuelta a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, y cuenta con la dirección de Lana Wachowski.

La fecha de estreno de The Matrix Resurrections ha cambiado tres veces debido a la pandemia de covid-19. Originalmente se había previsto que llegaría a los cines en mayo de 2021, luego se pasó a abril de 2022 y, finalmente, Warner Bros. adelantó su debut a diciembre de este año.

Resulta curioso averiguar cómo es posible que los personajes de Neo (Reeves) y Trinity (Moss) regresen a la saga, si murieron en The Matrix Revolutions (2003). De la trilogía original quedó por fuera el actor Laurence Fishburne, quien interpretó al personaje de Morpheus en esas películas.

En agosto de 2020, Fishburne confirmó a la revista New York que no aparecería en el nuevo filme. “No fui invitado. Quizás esto haga que me siente a escribir otra obra de teatro. Les deseo lo mejor. Espero que sea una gran película”, dijo el actor.

El actor Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen, Aquaman), interpretará un papel protagonista en la película (incluso hay quienes especulan que podría ser el de un joven Morpheus, pero no está confirmado). Neil Patrick Harris y Jada Pinkett Smith también aparecerán en esta secuela.

El rodaje se reinició en Berlín, Alemania, el 18 de agosto de 2020 luego de que el rodaje se suspendiera por cinco meses debido a la pandemia. La filmación se inició en San Francisco, California, a inicios de febrero de 2020. Algunas imágenes se colaron entonces en redes sociales, mostrando a un Keanu Reeves, con barba y pelo largo.

Warner Bros. planeaba producir una nueva secuela de The Matrix desde 2017, aunque en aquel momento ninguna de las hermanas Wachowski estaba involucrada en el proyecto y se rumoreaba la inclusión de Michael B. Jordan (Creed) en el reparto.

Al éxito de The Matrix original en 1999, que recaudó más de US$460 millones en la taquilla mundial con un presupuesto de US$63 millones y logró la aceptación de la crítica, le siguieron las secuelas The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions, ambas en 2003.

Las secuelas fueron éxitos absolutos, con una recaudación para la segunda de Matrix de US$742 millones y un presupuesto de US$150 millones. Pero confundieron a los fanáticos con su trama compleja. The Matrix Reloaded tuvo apenas una puntuación de 62/100 en el agregador de críticas de cine Metacritic. Y The Matrix Revolutions se quedó fuera del aprobado con una baja puntuación de 47/100.

La franquicia se convirtió en un ejemplo de innovación tecnológica por sus efectos visuales, que popularizaron el efecto de tiempo baba o la ralentización de momentos específicos de las escenas de acción para mostrárselas al espectador desde una perspectiva de 360 grados.

Además de incluir una cuidada coreografía para sus escenas de combates y artes marciales. Los actores entrenaron para poder realizar muchas de las escenas de acción ellos mismos, permitiendo que la cámara pudiera acercárseles más y no limitando a las directoras a encuadrarlos en planos más abiertos.

Por no hablar de la estética cyberpunk de las películas que puso de moda a las gafas oscuras y la ropa negra ajustada de cuerdo.

Pero más allá de su forma, The Matrix se hizo relevante también por su sustancia. Su premisa apuntaba hacia un futuro cercano en el que las máquinas toman el planeta y usan a los humanos para sustraer su energía mientras les hacen creer que viven en un mundo virtual ficticio en el que es muy difícil darse cuenta de que nada es real. ¿O sí lo es?

Le película mostraba un mundo virtual, en el que los humanos vivían una simulación sin percatarse de ello. En el mundo real, la Tierra estaba devastada por una hecatombe, con los pocos humanos libres sobreviviendo en ciudades bajo tierra, ocultos de las máquinas. En la historia, a Neo (Reeves) se le daba la opción de tomar una pastilla azul (el mundo virtual, tal como lo conocía) o una pastilla roja (el mundo real).

Cómo quedaron las cosas en The Matrix Revolutions

Aquí es donde las cosas se ponen complicadas. En la guerra de las máquinas contra los humanos libres, Neo hizo un pacto con las máquinas para que hubiese paz entre los bandos si él, Neo, lograba vencer al descontrolado Agente Smith (Hugo Weaving). Trinity acabó muriendo en brazos de su amante y Neo también se sacrificó tras destruir a su archienemigo en The Matrix Revolutions.

En la secuencia final de la película el Arquitecto y la Oráculo tienen una conversación en la que él pregunta: “¿Cuánto va a durar esta paz?”. Y la Oráculo responde: “Tanto como pueda”. ¿Terminará la paz con el inicio de la cuarta entrega de The Matrix?

Lo que sabemos de Matrix 4

El equipo técnico de la película está integrado por Grant Hill (colaborador habitual de las hermanas Wachowski) como productor. El guion es de Lana Wachowski, junto con Aleksander Hemon y David Mitchell. Hemon y Mitchell ya habían coescrito con Lana Wachowski el especial de Navidad y la película que sirvió de cierre a la serie de las Wachowski para Netflix, Sense8.

Pero la relación de ambos escritores con Lana Wachowski se remonta a antes de eso. Hemon es un escritor y colaborador habitual de la revista The New Yorker, quien escribió en 2012 un artículo sobre cómo se hizo la película Cloud Atlas, en el que explicó la transición de hombre a mujer por Lana Wachowski. Mitchell es el escritor de la novela Cloud Atlas, que las Wachowski adaptaron al cine en 2012.

Según declaraciones que Reeves hizo a la BBC en septiembre de 2020, la cuarta entrega de The Matrix no sería una precuela. “No vamos a ir al pasado”, dijo el actor. Y añadió: “Tenemos una directora y guionista maravillosa, Lana Wachowski, que ha escrito un guion muy bonito, que es una historia de amor. Es inspirador. Es otra versión de una especie de llamada para despertarnos y a la vez entretener. La acción es genial”.

Solo una hermana

Lily Wachowski no participa en el proyecto. “Muchas de las ideas que Lilly y yo exploramos hace 20 años sobre nueva realidad son todavía más relevantes hoy en día. Estoy muy contenta de que estos personajes vuelvan a estar en mi vida y agradecida de tener una oportunidad de trabajar con mis brillantes amigos”, explicó Lana Wachowski en el comunicado de prensa de anuncio de la película.

Las hermanas Wachowski llevan años colaborando, escribiendo y dirigiendo juntas sus películas. Ambas saltaron a la fama, como Larry y Andy Wachowski, con el guion y dirección de The Matrix en 1999.

Además de la trilogía The Matrix, escribieron el guion de V for Vendetta (2005), que dirigió James McTeigue; dirigieron Speed Racer (2008), Cloud Atlas (2012, junto con Tom Tykwer) y Jupiter Ascending (2015).

Tanto Lana como Lilly Wachowski son mujeres transexuales. Lilly hizo pública su transición en 2016 en un comunicado publicado en el medio Windy City Times, de Chicago: “Mi hermana Lana y yo hemos evitado la prensa la mayor parte del tiempo. Hablar sobre mi arte me parece frustradamente tedioso y hablar sobre mí misma es una experiencia que me mortifica. Sabía que en algún momento tendría que salir del armario públicamente. Cuando vives abiertamente como una persona transexual es difícil esconderlo. Pero quería/necesitaba un poco de tiempo para sentirme cómoda”.

El reparto de Matrix Resurrections

Keanu Reeves vive un renacer de su carrera. En 2019 protagonizó John Wick 3: Parabellum, que recaudó US$321 millones, y puso su voz en un personaje de la película Toy Story 4.

Además de Reeves y Carrie-Anne Moss, en The Matrix Resurrections también reaparece la estrella francesa Lambert Wilson, quien interpretó a The Merovingian en The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions.

La actriz Jada Pinkett Smith también reaparece, repitiendo en el papel de Niobe, la aguerra capitana de una nave y examante de Morpheus.

También se ha confirmado la participación de Daniel Bernhardt retomando el papel del Agente Johnson, visto en The Matrix Reloaded.

El elenco del filme está formado por:

√ Keanu Reeves

√ Carrie-Anne Moss

√ Yahya Abdul-Matten

√ Neil Patrick Harris

√ Priyanka Chopra Jonas

√ Jonathan Groff

-Jada Pinkett Smith

-Jessica Henwick

√ Christina Ricci

√ Ellen Hollman

√ Lambert Wilson

√ Toby Onwumere

√ Eréndira Ibarra

√ Brian J. Smith

√ Max Riemelt

√ Andrew Caldwell

√ Daniel Bernhardt

La película se estrena en cines el 22 de diciembre de 2021.