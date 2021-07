Informe Otálvora | Régimen cubano se confiesa dependiente de EE. UU., por Edgar C. Otálvora - Runrun

Foto: Diaz-Canel el 11JUL21 en San Antonio de los Baños ante el inicio de protestas en Cuba.

El gobierno cubano reconoció su dependencia de las divisas procedentes de EE. UU.

Así lo dejó saber el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista cubano y mandatario designado, Miguel Díaz-Canel, durante su alocución, en cadena de radio y TV a media tarde del domingo 11JUL21, cuando estallaban las primeras protestas callejeras. Díaz-Canel, en su primera alocución cuando los medios globales comenzaban a mostrar protestas pacíficas en San Antonio de los Baños, se presentó ante las cámaras solo; convocó a “los revolucionarios” a salir a la calle a confrontar a los manifestantes “contrarrevolucionarios” e intentó justificar los hechos con base en la situación de “desabastecimiento” en el país. “Desabastecimiento de alimentos” fue una de las “limitaciones” que listó el cubano.

Díaz-Canel confesó implícitamente la dependencia que su gobierno tiene con respecto a EE. UU. al afirmar que se le habían cortado las “principales fuentes de ingreso de divisas” a Cuba, especialmente las correspondientes a gastos de turistas estadounidenses y cubanos que viajaban a la isla; así como el envío de remesas por parte de cubanos residentes en EE. UU. Especial mención hizo a las “brigadas médicas cubanas” de las cuales “ingresaba una parte importante de divisas” y, que según Díaz-Canel, fueron objeto de un “plan de desacreditación”. Hasta la fecha, el envío de personal médico al extranjero había sido presentado por el régimen cubano como acciones de solidaridad internacional y no como una operación de obtención de divisas, aunque las condiciones en que laboran los cubanos en el exterior son de semiesclavitud, ya que el Estado cubano le retiene buena parte de sus ingresos.

Vender el servicio de su personal médico, tentar al público estadounidense para hacer turismo “caribeño” en Cuba y valerse de la sensibilidad de los cubanos residentes en EE. UU. deseosos de ayudar a sus parientes, esas son las formas de financiamiento de la dictadura cubana, según Díaz-Canel.

Antes del mensaje televisado del 11JUL21, Díaz-Canel caminó ese día algunas cuadras en San Antonio de los Baños, acompañado de cuadros del partido, escoltas y camarógrafos, en un intento de apaciguar el creciente número de reportes sobre protestas a lo largo de la isla, incluyendo a La Habana. La receta no fue suficiente. Y esa noche comenzó una brutal ola represiva que aún no termina. El 15JUL21 la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, exigía a la delegación cubana en el organismo buscar y localizar a 187 personas desaparecidas y proteger su vida e integridad personal.

El 16JUL21 Joe Biden, durante la rueda de prensa conjunta con la canciller alemana Angela Merkel en la Casa Blanca, se refirió a Cuba a solicitud de uno de los corresponsales. Biden habló directamente sobre el tema de las sanciones que tanto molestan al régimen cubano.

“Cuba es –lamentablemente– un estado fallido que reprime a sus ciudadanos. Hay una serie de cosas que consideraríamos hacer para ayudar al pueblo de Cuba, pero requeriría una circunstancia diferente o una garantía de que el gobierno no las aprovecharía; por ejemplo, la capacidad de enviar remesas a Cuba. No haría eso ahora porque el hecho es que es muy probable que el régimen confisque esas remesas o gran parte de ellas”.

Biden ofreció ayuda para atender la COVID-19 en la isla, pero igualmente la condicionó: “con respecto a la necesidad de COVID (…) estaría preparado para dar cantidades significativas de vacuna si, de hecho, me aseguraran que una organización internacional administraría esas vacunas y lo haría de una manera que los ciudadanos promedio tuvieran acceso a esas vacunas”.

Finalmente tocó un aspecto crítico para el apoyo a las fuerzas democráticas cubanas y que habría sido expuesto por el senador republicano Marco Rubio a la Casa Blanca. Dijo Biden al periodista: “Una de las cosas que no preguntó pero que estamos considerando es que han cortado el acceso a Internet (en Cuba). Estamos considerando si tenemos la capacidad tecnológica para restablecer ese acceso”.

Al igual que en el caso venezolano, el gobierno Biden en relación a Cuba no está dispuesto a reducir la presión que representan las sanciones.

Establecer un mecanismo de “justicia transicional” para atender las violaciones de DD. HH. en Venezuela sería uno de los temas que la oposición venezolana dirigida por Juan Guaidó estaría promoviendo para la agenda de unas eventuales negociaciones con el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Así lo afirmó Gerardo Blyde, quien fue designado por Guaidó como negociador, en largas e inusuales declaraciones ofrecidas el 09JUL21 a Román Lozinski en la cadena radial Circuito Éxitos, de Caracas. El Ministerio de Exteriores del reino de Noruega ha continuado actuando como intermediario entre Guaidó y Maduro en lo que denominan un proceso pendular, que estaría aún en la etapa para definir una agenda acordada por ambas partes. El gobierno de México habría ofrecido servir de sede a las eventuales negociaciones directas.

Blyde encabezó una delegación que visitó a finales del mes de junio a Washington, Madrid, Bruselas y Berlín donde se debatió con los gobiernos locales la ruta de acción sobre Venezuela.

“La negociación debe dar pie a discutir el poder y a que se vote por quién se quiere en este” le dijo Blyde a Lozinski. Blyde resaltó que se trataba de la primera vez en la cual había una posición coordinada entre EE. UU. y la Unión Europea acerca de una ruta para Venezuela.

El 08JUL21 arribó a Caracas una misión “técnica exploratoria” enviada por el alto representante europeo, Josep Borrell. El propósito de la misión, que estaría en Venezuela por tres semanas, es el de evaluar “la utilidad, conveniencia y viabilidad” para que el Consejo de Ministros de Exteriores de la UE autorice la organización y envío de una misión de observación electoral para las votaciones regionales convocadas por el régimen para el 21NOV21. El régimen chavista suele negarse a recibir misiones de observación internacional y prefiere “veedores internacionales” sin capacidad o disposición para emitir informes de evaluación de los procesos electorales.

El Servicio Exterior de la UE, consultado por el Informe Otálvora, se negó a revelar el nombre y las áreas de trabajo de los integrantes de la misión. “Nosotros no comunicamos nunca ningunos detalles sobre el trabajo de nuestros expertos en un nivel técnico. Ni en Venezuela, ni en Moldova, ni en África. Eso es simplemente normal trabajo de los expertos y no un espectáculo para los medias (not a media event). Si haya una misión de alto nivel, la comunicaríamos con todos los detalles”, afirmó Peter Stano, vocero oficial para asuntos exteriores de la Comisión Europea.

Stano, en todo caso, aclaró que “el envío de esta misión exploratoria en sí mismo no implica que la UE deba desplegar una misión de observación en las elecciones regionales y locales de Venezuela en noviembre”. Diplomáticos y técnicos electorales conforman la delegación enviada por Borrell a Caracas.

La misión de la UE en Caracas ha celebrado reuniones con altos jerarcas del régimen, incluyendo al canciller Jorge Arreaza y al ministro de Defensa Vladimir Padrino, con las autoridades electorales designadas por el gobierno de facto y con diversos sectores de la oposición. El 09JUL21 en la sede de la Unión Europea en Caracas se celebró una de esas reuniones en la cual participaron varios dirigentes opositores, entre ellos Fredy Guevara. Cercano aliado político de Guaidó, Guevara es uno de los impulsores de las negociaciones promovidas por Noruega y apadrinadas por EE. UU. y la UE.

Pocas horas después del encuentro de Guevara con la UE, el militante del partido Voluntad Popular fue detenido por la policía política y desaparecido por dos días.

La Fiscalía del régimen lo acusó de “terrorismo, atentar contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria”; y un tribunal del régimen validó la detención y ordenó que fuera encarcelado en una de las sedes de la policía política. Jorge Rodríguez, quien actúa como actual presidente de la “Asamblea Nacional” del régimen, emitió un programa de TV el 13JUL12 desde el cual ordenó a la Fiscalía detener a otros tres dirigentes opositores, a quienes igualmente acusó de terrorismo y de varios intentos de magnicidio. Uno de ellos, el dirigente del partido Voluntad Popular, Emilio Graterón, ingresó el 16JUL21 a la sede de la misión diplomática de Chile en Caracas donde le fue otorgada la condición de “huésped”.

“La decisión del Gobierno de Chile obedece a una solicitud del líder de la oposición Juan Guaidó y tiene por objeto brindar protección a esta persona, quien sufre persecución política por parte del régimen de Nicolás Maduro”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno. La reacción del gobierno de facto de Venezuela fue “rechazar el asilo político” a Graterón. La dictadura venezolana es tradicionalmente violadora de la figura del asilo político y en el pasado se ha negado a conceder salvoconductos para la salida del país de perseguidos políticos que han permanecido bajo la protección de sedes diplomáticas extranjeras.

La detención de Guevara y el anuncio de nuevas detenciones de dirigentes cercanos a Guaidó se producía en medio de una ola de encarcelamientos y allanamientos contra activistas de ONG de derechos humanos.

Las posibles negociaciones entre Guidó y Maduro quedaron mal paradas tras la ofensiva del régimen. El 13JUL21 el llamado Grupo Internacional de Contacto, auspiciado por la Unión Europea, emitió un comunicado tratando de salvar las negociaciones. “Los miembros del GIC apoyan los renovados esfuerzos de diálogo en aras de una salida pactada a la crisis y llaman a ambas partes a participar de forma constructiva en la mesa de negociación”. El GIC está formado por Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Uruguay, Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Suecia y la Unión Europea como organismo.

La eventual validación por la Unión Europea de las votaciones convocadas por el régimen es vista por el régimen como una suerte de carta de “buena conducta” con la cual reclamar el levantamiento de las sanciones. Para diversas cancillerías latinoamericanas y europeas, las negociaciones Guaidó-Maduro serían una salida para una desgastadora e infructuosa gestión sobre la larga crisis venezolana. Pero como en el caso de Nicaragua y Cuba, el régimen chavista opta por la ruta represiva como esquema central para mantenerse en el poder.

