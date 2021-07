Amnistía Internacional y la Unión Europea piden la liberación de los activistas de Fundaredes - Runrun

AI exigió cerrar todas las investigaciones penales sobre estos defensores de los derechos humanos y poner fin al acoso y la criminalización de la sociedad civil en Venezuela

La embajada de la Unión Europea (UE) en Venezuela exigió, este martes, 6 de julio, que se respeten los derechos humanos del director de Fundaredes, Javier Tarazona, y los dos activistas de la ONG que fueron detenidos el pasado 2 de julio por las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro.

“Expresamos preocupación por la detención de tres miembros de la ONG FundaRedes, incluido su presidente Javier Tarazona”, acotó la UE a través de sus redes sociales.

El organismo hizo un llamado a que se respete el derecho de los detenidos al debido proceso, particularmente la asistencia jurídica y a que se notifique a sus familiares acerca de su paradero.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) emitió un comunicado para exigir la liberación de los activistas, pues aseguran que la detención “no sólo no cumplió las salvaguardias jurídicas, sino que posteriormente se violaron sus derechos al debido proceso al negarles hacer llamadas telefónicas, a notificar su paradero a sus familiares, y al asignarles defensores de oficio que no habían elegido y en los que no confiaban”.

AI exigió cerrar todas las investigaciones penales sobre estos defensores de los derechos humanos y poner fin al acoso y la criminalización de la sociedad civil en Venezuela.

Este martes, El fiscal general designado por la Costituyente, Tarek William Saab confirmó que la detención de los miembros de la ONG Fundaredes es consecuencia de las “denuncias que estas personas venían haciendo sobre los vínculos que presuntamente tiene el régimen de Nicolás Maduro con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”.

Saab dijo que que los detenidos se encuentran en el centro de detención “Hombres Nuevos Simón Bolívar”, en Caracas.