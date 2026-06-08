El Mañanero del 8 de junio: Especialistas consideran innecesaria la reforma del sistema de justicia penal

Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 8 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

A propósito del inicio de la consulta para la reforma del sistema de justicia penal, el 1° de junio pasado, especialistas en materia jurídica coincidieron en que el principal problema del sector no es el marco legal vigente, sino el colapso institucional, los excesos policiales y la absoluta falta de independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo.

La magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol, cuestionó severamente los mecanismos de denuncia implementados por el Ejecutivo, como las líneas telefónicas de atención. Al respecto, lanzó una advertencia tajante a la ciudadanía: “Yo lo último que haría sería llamar a ese 0800 extorsión, no llamaría jamás, porque el que va a quedar señalado es usted, el que hace la denuncia, a usted lo van a poner en una lista”.

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Dólar/ Euro BCV

Lo que rompe en redes

El polémico conductor del programa “La Hojilla”, Mario Silva, admitió públicamente estar atravesando una severa crisis financiera que pone en riesgo la continuidad de su proyecto comunicacional independiente. Quien durante más de dos décadas se consolidó como uno de los principales y más blindados defensores mediáticos del chavismo, confesó sufrir un “declive económico enorme” y carecer de ingresos estables para costear servicios básicos o mitigar el impacto de los “racionamientos eléctricos”, que afectan la transmisión de su programa.

Azuquita pa’l café

“Me estoy sintiendo como en casa”, dijo el brasileño Ronaldinho Gaúcho tras encabezar un partido de exhibición de fútbol ante cientos de niñas, niños y adolescentes en el barrio de Petare este sábado, 6 de junio. El juego se disputó como parte de la Liga Monumental, un torno en el que ya han participado reconocidos jugadores de este deporte a nivel mundial.

La ñapa (recomendamos…)

No te pierdas este programa del podcast El Cuartico en el que buscan explicar por qué se va la luz en Venezuela.