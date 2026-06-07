“Vaciar celdas no es cerrar El Helicoide”, denuncian familiares de presos políticos

A cuatro días de que se ejecutó el traslado de distintos privados de libertad recluidos en El Helicoide en condiciones opacas, el Comité para la Liberación de Presos Políticos (Clippve) denunció que aún no existe una lista oficial, un pronunciamiento público ni información verificable por parte del Estado sobre a quienes movilizaron y a dónde los llevaron.

“Ningún traslado puede hacerse como si las personas detenidas fueran objetos que se mueven de un lugar a otro sin explicación, sin notificación y sin control legal”, expresaron en un comunicado publicado este domingo, 7 de junio, en sus redes sociales.

La organización reclamó que no se puede hablar del cierre de El Helicoide mientras el lugar siga vinculado a organismos policiales y de inteligencia, mientras no exista el desmantelamiento real, y mientras las víctimas sigan sin reparación. “Vaciar las celdas no es cerrar un centro de tortura. Trasladar presos no desmonta una política de represión”. dijeron.

En el texto, el Clippve condenó que se intente minimizar el daño causado por estos traslados o deslegitimar el reclamo de las familias: “La reconciliación no se construye negando el dolor de las víctimas. Se construye con verdad, garantías, justicia y responsabilidad del Estado”.

Insistieron en que el país no espera una narrativa de normalización, sino que el Estado asuma los crímenes cometidos por sus funcionarios, investigue, sancione y garantice que nunca más una familia tenga que recorrer cárceles y comandos preguntando dónde está su ser querido.

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