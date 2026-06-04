Inicio

“Una burla a la ley”: Presos de El Helicoide trasladados a distintas cárceles del país

Abogados y defensores de derechos humanos se pronunciaron este miércoles por el traslado de presos políticos desde El Helicoide a distintas cárceles del país.

El Abogado y especialista en derecho penal, Joel García, denunció que “trasladar presos políticos desde El Helicoide a otros penales es una burla a la ley”.

García explicó que los detenidos están a la orden del juez de la causa, no del arbitrio del órgano de policía ni del Ministerio Penitenciario. “Se violan las competencias judiciales y el debido proceso”, alertó el abogado.

Por su parte, el abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob expresó que “la arbitrariedad no desaparece ni se disimula moviendo presos de una cárcel a otra”.

Explicó que las personas sujetas a detención preventiva por más de tres años deben ser liberadas o, en última instancia, quedar sujetas a una medida cautelar menos gravosa.

“La exigencia es la liberación no los traslados”

La directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Marta Tineo, en entrevista para el programa “Tiene Sentido”, transmitido por Youtube, recordó que desde hace más de 10 años la exigencia de las ONG y defensores de derechos humanos es la liberación de los presos políticos no los traslados a otras cárceles.

Tineo precisó que más de 90 presos que estaban en El Helicoide fueron trasladados a otros centros de reclusión.

Sobre el traslado de reclusos, el jurista y director del Foro Penal informó que el dirigente y preso político del Táchira, Jackson Vera, fue enviado a La Planta (El Paraíso), mientras que las mujeres fueron recluidas en el INOF y Las Crisálidas. Otros a Rodeo, Yare y Tocuyito.

90 presos trasladados

El periodista Seir Contreras contabilizó que los traslados de presos de El Helicoide suman 90, aproximadamente.

A través de su cuenta en X, Contreras precisó que, en el marco de los recientes movimientos carcelarios, fueron trasladados 40 detenidos del caso Pdvsa-Cripto, 10 del caso Robert Serra, 3 vinculados al caso Pdvsa–Rafael Ramírez, 15 funcionarios policiales, 2 del expediente Ulandinos Vera y Cariel, 1 del caso Vassyly Kotosky y 6 relacionados con la red de rifferos de Lucena y sus allegados.

Activistas y familiares de presos políticos denunciaron el traslado masivo de los privados de libertad recluidos en El Helicoide hacia el Centro de Formación Hombre Nuevo, ubicado en el penal de Tocuyito, estado Carabobo.

El último balance de la ONG Foro Penal contabiliza que a la fecha del 3 de junio de 2026, en Venezuela hay 404 presos por motivos políticos en Venezuela. De ellos, 369 son hombres y 35 son mujeres. 39 son extranjeros.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El periodista Seir Contreras contabilizó que los traslados de presos de El Helicoide suman 90, aproximadamente.
El Helicoide
/
Fernando Llano
Redacción Runrun.es
TelegramWhatsAppFacebookX

Abogados y defensores de derechos humanos se pronunciaron este miércoles por el traslado de presos políticos desde El Helicoide a distintas cárceles del país.

El Abogado y especialista en derecho penal, Joel García, denunció que “trasladar presos políticos desde El Helicoide a otros penales es una burla a la ley”.

García explicó que los detenidos están a la orden del juez de la causa, no del arbitrio del órgano de policía ni del Ministerio Penitenciario. “Se violan las competencias judiciales y el debido proceso”, alertó el abogado.

Por su parte, el abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob expresó que “la arbitrariedad no desaparece ni se disimula moviendo presos de una cárcel a otra”.

Explicó que las personas sujetas a detención preventiva por más de tres años deben ser liberadas o, en última instancia, quedar sujetas a una medida cautelar menos gravosa.

“La exigencia es la liberación no los traslados”

La directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Marta Tineo, en entrevista para el programa “Tiene Sentido”, transmitido por Youtube, recordó que desde hace más de 10 años la exigencia de las ONG y defensores de derechos humanos es la liberación de los presos políticos no los traslados a otras cárceles.

Tineo precisó que más de 90 presos que estaban en El Helicoide fueron trasladados a otros centros de reclusión.

Sobre el traslado de reclusos, el jurista y director del Foro Penal informó que el dirigente y preso político del Táchira, Jackson Vera, fue enviado a La Planta (El Paraíso), mientras que las mujeres fueron recluidas en el INOF y Las Crisálidas. Otros a Rodeo, Yare y Tocuyito.

90 presos trasladados

El periodista Seir Contreras contabilizó que los traslados de presos de El Helicoide suman 90, aproximadamente.

A través de su cuenta en X, Contreras precisó que, en el marco de los recientes movimientos carcelarios, fueron trasladados 40 detenidos del caso Pdvsa-Cripto, 10 del caso Robert Serra, 3 vinculados al caso Pdvsa–Rafael Ramírez, 15 funcionarios policiales, 2 del expediente Ulandinos Vera y Cariel, 1 del caso Vassyly Kotosky y 6 relacionados con la red de rifferos de Lucena y sus allegados.

Activistas y familiares de presos políticos denunciaron el traslado masivo de los privados de libertad recluidos en El Helicoide hacia el Centro de Formación Hombre Nuevo, ubicado en el penal de Tocuyito, estado Carabobo.

El último balance de la ONG Foro Penal contabiliza que a la fecha del 3 de junio de 2026, en Venezuela hay 404 presos por motivos políticos en Venezuela. De ellos, 369 son hombres y 35 son mujeres. 39 son extranjeros.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Todavia hay más
Inicio
Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas en los contenidos periodísticos.
Ir a mujeres referentes