“Una burla a la ley”: Presos de El Helicoide trasladados a distintas cárceles del país

Abogados y defensores de derechos humanos se pronunciaron este miércoles por el traslado de presos políticos desde El Helicoide a distintas cárceles del país.

El Abogado y especialista en derecho penal, Joel García, denunció que “trasladar presos políticos desde El Helicoide a otros penales es una burla a la ley”.

García explicó que los detenidos están a la orden del juez de la causa, no del arbitrio del órgano de policía ni del Ministerio Penitenciario. “Se violan las competencias judiciales y el debido proceso”, alertó el abogado.

Trasladar presos políticos desde El Helicoide a otros penales es una burla a la ley. Ellos están a la orden del juez de la causa, no del arbitrio del órgano de policía ni del Ministerio Penitenciario. Se violan las competencias judiciales y el debido proceso. — Joel García (@joelgarcia69) June 4, 2026

Por su parte, el abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob expresó que “la arbitrariedad no desaparece ni se disimula moviendo presos de una cárcel a otra”.

Explicó que las personas sujetas a detención preventiva por más de tres años deben ser liberadas o, en última instancia, quedar sujetas a una medida cautelar menos gravosa.

#3Jun Las arbitrariedad no desaparece ni se disimula moviendo presos de una cárcel a otra. Las personas sujetas a detención preventiva por más de 3 años deben ser liberadas o, en última instancia, quedar sujetas a una medida cautelar menos gravosa. — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) June 3, 2026

“La exigencia es la liberación no los traslados”

La directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Marta Tineo, en entrevista para el programa “Tiene Sentido”, transmitido por Youtube, recordó que desde hace más de 10 años la exigencia de las ONG y defensores de derechos humanos es la liberación de los presos políticos no los traslados a otras cárceles.

Tineo precisó que más de 90 presos que estaban en El Helicoide fueron trasladados a otros centros de reclusión.

Más de 90 presos que estaban en El Helicoide fueron trasladados a otras cárceles



La exigencia es la liberación de los presos políticos, no traslados a otras cárceles: Martha Tineo @marthagresia, directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón @JEPvzla



EN VIVO:… pic.twitter.com/i8fQZBAaYO — Enler García (@EnlerGarciaTV) June 4, 2026

Sobre el traslado de reclusos, el jurista y director del Foro Penal informó que el dirigente y preso político del Táchira, Jackson Vera, fue enviado a La Planta (El Paraíso), mientras que las mujeres fueron recluidas en el INOF y Las Crisálidas. Otros a Rodeo, Yare y Tocuyito.

#4Jun Ayer trasladaron a presos de El Helicoide a otros centros de reclusión. El dirigente político y preso político del Táchira Jackson Vera fue enviado a La Planta (El Paraíso). Las mujeres fueron recluidas en el INOF y Las Crisálidas. Otros a Rodeo, Yare y Tocuyito. — Alfredo Romero (@alfredoromero) June 4, 2026

90 presos trasladados

El periodista Seir Contreras contabilizó que los traslados de presos de El Helicoide suman 90, aproximadamente.

A través de su cuenta en X, Contreras precisó que, en el marco de los recientes movimientos carcelarios, fueron trasladados 40 detenidos del caso Pdvsa-Cripto, 10 del caso Robert Serra, 3 vinculados al caso Pdvsa–Rafael Ramírez, 15 funcionarios policiales, 2 del expediente Ulandinos Vera y Cariel, 1 del caso Vassyly Kotosky y 6 relacionados con la red de rifferos de Lucena y sus allegados.

Traslados desde El Helicoide: 90 (aproximadamente):

PDVSA-Cripto: Cerca de 40

Mujeres: 8

Caso Robert Serra: 10

Caso PDVSA Rafael Ramírez: 3

Funcionarios Policiales: 15

Ulandinos Vera y Cariel: 2

Vassyly Kotosky: 1

Riferos: (Lucena y allegados) 6. pic.twitter.com/DAeGyDJhoa — Seir Contreras (@SeirContreras) June 4, 2026

Activistas y familiares de presos políticos denunciaron el traslado masivo de los privados de libertad recluidos en El Helicoide hacia el Centro de Formación Hombre Nuevo, ubicado en el penal de Tocuyito, estado Carabobo.

🚨 Denuncia: "No cerraron El Helicoide, se lo trajeron a Carabobo"



📢 Activistas y familiares de presos políticos denunciaron el traslado masivo de los privados de libertad recluidos en El Helicoide hacia el Centro de Formación Hombre Nuevo, ubicado en el penal de Tocuyito,… pic.twitter.com/MMDJxhh7YE — EVTV (@EVTVMiami) June 4, 2026

El último balance de la ONG Foro Penal contabiliza que a la fecha del 3 de junio de 2026, en Venezuela hay 404 presos por motivos políticos en Venezuela. De ellos, 369 son hombres y 35 son mujeres. 39 son extranjeros.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

