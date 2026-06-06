Inflación en mayo baja al 6,3% según el BCV, pero el dólar paralelo manda en los precios

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la inflación de mayo cerró en 6,3 %, la cifra mensual más baja registrada en los últimos 19 meses.

Con este resultado, el ente asegura que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) consolida una tendencia descendente y el país entra “en una senda de desaceleración” para el 2026. Sin embargo, la mejora mensual contrasta con la realidad del año: el indicador acumulado ya escala un 101,97 %.

Pese a la desaceleración inflacionaria, el bolívar continuó perdiendo terreno. Solo en mayo, el tipo de cambio oficial aumentó un 13,76 %, ampliando la brecha con el dólar paralelo hasta rozar un 35 %. Esta distorsión provoca que, aunque el ritmo del INPC oficial baje, los comerciantes marquen sus anaqueles indexando la brecha informal para proteger su patrimonio.

El 4 de mayo pasado el presidente encargado del BCV, Luis Alberto Pérez González, anticipó que este año estaría marcado por cambios significativos en materia cambiaria, de inflación y de crecimiento económico, estimando que a partir de mayo el indicador mensual entraría finalmente en el terreno de un solo dígito.

El Gobierno atribuye la contención a una intervención cambiaria activa, inyectando un promedio superior a los 1.000 millones de dólares mensuales al mercado oficial. No obstante, el economista José Guerra explicó a RunRun.es que esta estrategia es inestable.

Según Guerra, el emisor cae en una contradicción al quemar divisas en un bolsillo mientras con el otro emite bolívares para financiar el déficit fiscal. Al no existir un plan de estabilización con credibilidad, el exceso de bolívares presiona la compra de dólares y dispara las expectativas de devaluación del público.

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