Las perlas de Juan Guaidó: “Voy a regresar a Venezuela a ayudar”

El exdiputado Juan Guaidó, quién hoy vive exiliado en los Estados Unidos, celebró que se cumplen cinco meses de la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno estadounidense el 3 de enero pasado.

En una entrevista con el actor y periodista Franklin Virgüez, Guaidó dijo que aunque no atribuye este hecho directamente al Gobierno interino que lideró, sí consideró que lo sucedido es resultado de un cúmulo de esfuerzos, incluido su trabajo al frente de la Asamblea Nacional de 2015.

El militante del partido Voluntad Popular también agradeció a Virguez por el apoyo durante su gestión e incluso le pidió disculpas por no haber logrado cumplir su famoso mantra: “el cese a la usurpación, un Gobierno de transición y elecciones libres”.

A continuación las perlitas de Juan Guaidó sobre este nuevo momento político:

“Maduro está preso. Ayer celebramos cinco meses de su captura. Y digo celebramos porque el pueblo de Venezuela celebra la captura de un delincuente”.

“Las razones por las cuales está preso Maduro, el indictment o la acusación penal que se le hizo en el 2020, por esa recompensa que le pusieron inicialmente Trump”.

“Nadie confía en los Rodríguez, nadie puede, y pido por favor que nadie confíe en ese régimen”.

“La gente lo vio como una secuencia: cese de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres. Ese plan se mantiene vigente”.

“Alex Saab ya estuvo preso también por ese esfuerzo en el 2020, lo detienen en Cabo Verde, lo mandan a los Estados Unidos y el presidente Biden lo envía a Venezuela, un error a mi manera de ver. Pero hoy afortunadamente vuelve a estar donde pertenece ese criminal”.

“Mucha gente dice, es que tú tuviste el respaldo de 60 países y no lograron tal y cuál cosa. No, no, no, perdón. No tuvimos el respaldo de ningún país, salimos a buscarlo, nos lo ganamos. Logramos que los Estados Unidos voltearan a Venezuela”.

“En la política y para quien pretenda funciones de Estado, como hoy lo es María Corina, es como el Arca de Noé. En el Arca de Noé estaban los caballos, las ovejitas, pero también estaban los alacranes”.

“El que asuma las riendas del país en este momento, y probablemente cuando tengamos elección María Corina va a ser parte de eso, gobierna para todos. Atención con esto, no para su grupito, no para la gente que confía en ella”.

“El dinero de la ayuda humanitaria es de fondos americanos principalmente, los llamados donantes. También está la Unión Europea, y algunos otros países. Fondos de americanos, de aquí, que supervisa el Senado americano, el Congreso. Que tiene auditoría externa, interna… ¿Cómo puedo yo dar clases, trabajar en una universidad aquí tranquilamente, cómo me reciben en el Senado, cómo me invitan a la inauguración del presidente Trump? Invito a no utilizar lugares comunes que nos han hecho tanto daño en el pasado y mirar hacia adelante. Las rendiciones de cuentas están ahí, son públicas”, dijo sobre las acusaciones en su contra.

“Yo no solamente soy honrado sino íntegro. Y hay una diferencia importante. Porque cuando tú no administras nada no tienes la posibilidad de decidir. A mi me tocó no solamente llevar el Gobierno interino, sino innovar. Crear una estructura de la nada”.

“El Gobierno interino logró, entre otras cosas, que denunciaran a Maduro, que le pusieran recompensa, mantener y proteger los activos que algunos sobreviven, bueno cuando digo algunos, lo más obvio Citgo y Monómeros. Incluso el oro que está en Londres”.

“Voy a regresar a Venezuela a ayudar. A hacer lo que siempre he hecho, ayudar”.

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