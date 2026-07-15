Después de casi dos años de prisión arbitraria, la mañana de este miércoles, 15 de julio, fue excarcelado José Alberto Sánchez Montiel, conocido como “Mazuco”, exsecretario de Seguridad Ciudadana del Zulia.

“Mazuco” estaba recluido en el Internado Judicial El Rodeo I y su excarcelación fue confirmada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve). Al salir fue recibido por los familiares que pernoctan desde enero en las afueras del recinto carcelario. No sabían de quién se trataba, aun así, celebraron su libertad y una de las mujeres que estaba allí le dio un abrazo mientras él se arrodillaba.

El 30 de septiembre de 2024 salió de su residencia en Maracaibo a bordo de una camioneta que presentó fallas mecánicas. Un amigo, el ciudadano ítalo-venezolano Antonio Gerardo Buzzetta, acudió a ayudarlo. Ambos fueron interceptados por una comisión policial cerca de la avenida Milagro Norte y trasladados sin orden judicial al Servicio Especial de Máxima Seguridad (Sesmas), en El Rodeo I (Miranda).

Sánchez Montiel es paciente oncológico. Sus familiares denunciaron que su salud se deterioró gravemente desde su captura. Mazuco había pasado antes cinco años detenido, desde 2007, en la cárcel de Ramo Verde, donde desarrolló cáncer de próstata.

Gabriel Ángel Sánchez Piña y Levy Sánchez, hijos de Mazuco, también estuvieron presos por motivos políticos. Ambos fueron encarcelados poco más de un año después de su padre y los excarcelaron en enero de 2026. Gabriel Sánchez Piña es un joven con trastorno del espectro autista (TEA).

Los otros dos excarcelados

Por su parte, el Foro Penal Venezolano también informó la excarcelación de otros dos detenidos por motivos políticos. Uno de ellos es Adolfo Torres, extrabajador de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), detenido desde el 4 de septiembre del año 2017. Torres estuvo casi nueve años recluido en el penal Tocuyito, estado Carabobo, sin que se desarrollara un proceso judicial en su contra.

También fue excarcelado José Ramón Cabarela, capturado en 2021 por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Según informó Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, Cabarela recibió una “medida humanitaria”.

#15Jul 10:30 a.m. Desde el @ForoPenal con el apoyo de nuestro coordinador de Lara @abraham_c confirmamos la excarcelación por medida humanitaria de José Ramón Cabarela. pic.twitter.com/oUnT95AySA — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) July 15, 2026

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