El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este miércoles 15 de julio que la cifra de fallecidos por los dos terremotos del pasado 14 de junio se elevó a 4829.

De acuerdo con el reporte, difundido a través de su cuenta en Instagram, no se registran variaciones en la cantidad de heridos, que se mantiene en 16 740 personas. Tampoco se han reportado más personas rescatadas, cuyo número sigue en 6462.

La cifra de familias atendidas es de 128 324, número que se mantiene sin variación desde el pasado 13 de julio.

El parte oficial indica que hay 106 campamentos transitorios, en los cuales están albergadas 20 857 personas.

Tras los dos sismos que sacudieron al país, 17 907 personas quedaron sin viviendas, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron.

El total de réplicas registradas desde el pasado 24 de junio es de 1284.

Atención a las víctimas

Según información oficial, a la fecha se han distribuido 10 063 toneladas de alimentos y 21 751 407 litros de agua, y 33 652 personas han sido atendidas en centros de salud.

Producto de la emergencia que generó el doblete sísmico, 2471 rescatistas internacionales actuaron en el terreno junto a 30 989 funcionarios nacionales y 31 050 voluntarios.

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