El Mañanero del 5 de junio: Velásquez dice que la prioridad son las presidenciales

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 5 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El exgobernador Andrés Velásquez sentenció en el programa La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) que el manifiesto de Panamá fue enfático al exigir un cronograma electoral para abrirle la puerta a una eventual transición.

Velásquez dijo que que la Casa Blanca debe presionar para que se constituya un Consejo Nacional Electoral (CNE) transparente y agregó que no es momento de candidaturas a alcaldes, gobernadores o Asamblea Nacional.

El texto completo acá.

Recién salido del horno: otras noticias

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Lo que rompe en redes

El futbolista colombiano James Rodríguez fue tendencia este jueves 4 de junio por supuestamente negarle una foto a Antonella, la hija del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

"James Rodríguez" es tendencia porque le negó una foto a la hija del presidente de Colombia, Gustavo Petro. pic.twitter.com/vaSOPG4WS4 — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) June 4, 2026

Azuquita pa’l café

La polaca Maja Chwalinska derrotó este jueves a la rusa Diana Shnaider por 7-6 (7-4) y 6-4 y enfrentará en la final a la también rusa Mirra Andreeva este sábado 6 de junio en la final femenina del torneo de tenis Roland Garros en París.

MIREN SU EMOCIÓN.



MAJA CHWALINSKA ES FINALISTA DE ROLAND GARROS.



UNA DE LAS HISTORIAS MÁS LINDAS DEL AÑO.



❤️🥹pic.twitter.com/H4SsRULsQ8 https://t.co/cnWUpOpeRo — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 4, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Este jueves se estrenó en Venezuela la película Amos del Universo, inspirada en el dibujo animado de la década de los 80, He-Man.