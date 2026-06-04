El mes del periodista en Venezuela comenzó con agresiones e impedimentos al trabajo

Junio, mes en el que se conmemora el Día del Periodista en Venezuela, comenzó marcado por nuevas agresiones, detenciones e impedimentos al ejercicio profesional, un reflejo de la situación sostenida de hostigamiento y restricciones que enfrenta la prensa en el país.

El Colegio Nacional de Periodista alertó mediante un comunicado difundido en redes sociales que 97 agresiones a la prensa enmarcan el mes del periodista. Cifras de la organización revelan un preocupante incremento de ataques entre enero y mayo, incluyendo 18 detenciones arbitrarias, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros, Impedimento de cobertura (16), ataques directos (12), borrado de material grabado (12), hostigamiento (10), intimidación (8) y el cierre de emisoras de radio (4).

La seccional advirtió sobre la indefensión jurídica de seis comunicadores excarcelados bajo medidas restrictivas y el uso de leyes que criminalizan la opinión.

El secretario general del gremio caraqueño, Edgar Cárdenas, afirmó que el panorama actual es sumamente crítico para el sector, marcado por patrones de persecución sistemática y el quebrantamiento de las garantías constitucionales para el libre ejercicio informativo.

#1Jun ¿Qué significa ser periodista hoy? Significa salir a la calle sabiendo que te arriesgas a ser parte de una estadística.



Al iniciar el mes del periodista, el reporte de @CNPCaracas nos recuerda el costo de la verdad: 97 agresiones en solo 5 meses. pic.twitter.com/dypfYYWIal — CNP Caracas (@CNPCaracas) June 1, 2026

Ataques recientes

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) documentó que el pasado lunes, 1 de junio, el periodista Pablo José Mujica Rodríguez, reportero de Noticias La Voz de Valera, fue interceptado por sujetos armados, detenido y trasladado contra su voluntad a una sede policial en La Beatriz, Valera, estado Trujillo.

Mujica Rodríguez permaneció detenido por aproximadamente tres horas y fue interrogado por una nota sobre la escasez de gasolina en la entidad. Según su testimonio, los funcionarios le advirtieron de la molestia del gobernador del estado y le preguntaron qué político lo presionaba para publicar y le ordenaron no volver a informar sobre el tema.

El SNTP alertó también que ayer en horas de la tarde la periodista Maryorín Méndez y los reporteros gráficos Miguel Gutiérrez y Leonardo Fernández fueron detenidos y posteriormente liberados, mientras cubrían las protestas de familiares de presos políticos en las inmediaciones de El Helicoide.

“El periodismo venezolano hoy se ejerce bajo la amenaza de instrumentos legales punitivos como la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar. Son normas ambiguas que se utilizan deliberadamente para criminalizar la opinión, judicializar el pensamiento crítico y forzar a los medios a la autocensura por temor a sanciones penales o administrativas desproporcionadas”, alertó el secretario general del gremio caraqueño, Edgar Cárdenas.

Resiliencia gremial

El CNP destacó que a pesar de la gravedad del contexto y el persistente debilitamiento del ejercicio, mantendrá izada la bandera de la libertad de expresión a través de la resistencia institucional y la capacitación académica.

Durante las próximas semanas se desarrollará una agenda de actividades formativas, foros y conversatorios dirigidos a profesionales y estudiantes de comunicación social, cuyos detalles se anunciarán públicamente de manera progresiva.

El gremio invitó a todos los colegiados y ciudadanos a estar atentos a sus canales y redes sociales oficiales para conocer detalladamente el cronograma de eventos académicos programados para este mes.





*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

