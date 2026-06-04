La Conversa | Andrés Velásquez: “La prioridad son las elecciones presidenciales”

Para el exgobernador del estado Bolívar, Andrés Velásquez, la prioridad democrática de Venezuela en este momento es una elección presidencial que abra la vía hacia un proceso de transición.

El también exdiputado de la Asamblea Nacional dijo en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) que los comicios para elegir alcaldes, gobernadores y miembros de la Asamblea Nacional deben representar algo secundario.

“Que nadie pierda el foco, una de las cosas que deja muy claro el manifiesto de Panamá es que la elección por la cual se trabaja es la presidencial. Y es lógico, porque sin ese proceso no hay transición. Hemos escuchado a gente pedir presidenciales para 2030, eso es insólito”, comentó el dirigente nacional de La Causa R a la directora de ARI, Ronna Rísquez; al director de El Pitazo, César Batiz y al director de Runrunes, Luis Blanco.

Velásquez expresó que además de la necesidad de establecer un cronograma electoral, otro de los aspectos que quedó claro en la reunión sostenida por dirigentes de la oposición venezolana y la disidencia chavista con María Corina Machado el sábado 30 de mayo en Panamá, es la disponibilidad de establecer una negociación con el gobierno interno de Delcy Rodríguez.

A juicio del exmandatario regional el acuerdo echa por tierra la tesis de aquellos que sostienen que la ganadora del premio Nobel de la Paz es intransigente y una extremista.

“Alacranes, normalizadores y gente que le ha venido haciendo lobby al régimen chavista tienen que aceptar y reconocer el liderazgo de Machado, el manifiesto de Panamá es un mensaje a lo interno de Venezuela, pero también para el gobierno de los Estados Unidos que se encarga del tutelaje del actual gobierno”, dijo Velásquez.

El exgobernador sentenció que tanto la cúpula chavista como algunos sectores que dicen ser de oposición apuestan al alargamiento de la situación actual para ganar tiempo.

“Después de año y medio, cuando salí de la clandestinidad, mi primera declaración a la prensa tuvo que ver precisamente con la necesidad de establecer un cronograma electoral. Si las elecciones no pueden hacerse este año, que al menos se establezca un lapso predeterminado”, sentenció Velásquez.

El dirigente de la Causa R sostuvo que los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, además del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, están apostando a una “normalización sin transición con ellos en el poder”.

Para Velásquez es fundamental que se conforme un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) sin la presencia de su presidente, Elvis Amoroso y el resto de su directiva y aplicar una estrategia diferente a la escogencia de los nuevos fiscal general de la República, Larry Devoe y defensora del Pueblo, Eglée González de Lobato, que terminaron teniendo un perfil similar a sus antecesores, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, respectivamente.

Velásquez indicó que en ese sentido es fundamental que el tutelaje proveniente de la Casa Blanca presione al chavismo para que produzca una depuración del CNE y por ende se lleven a cabo unas elecciones libres, confiables y transparentes.

El dirigente político indicó que el propio secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió recientemente la celebración de elecciones limpias.

“Además de eso tiene que darse la depuración del Registro Electoral, la habilitación de los partidos políticos, sus tarjetas y candidatos, la propia María Corina está inhabilitada, todo eso tiene definitivamente que cambiar”, dijo.

Velásquez no está negado a privatizar o permitir la participación de la industria privada en las empresas del Estado.

“Pero ellos (chavismo) no pueden conducir ese proceso, porque el modelo que han establecido es de control social y ruina general. Podemos definir este régimen como un estado de corrupción generalizado. Ya lo han admitido anteriormente, no les interesa sacar a la gente de la pobreza, porque piensan que se volverían contra ellos. En la medida en que el país se democratice, estoy absolutamente seguro de que las cosas mejorarán desde el punto de vista económico”, apuntó el exgobernador.

¿Bailando en las calles?

Para Luis Blanco, director de Runrunes, con afirmaciones como las de que “los venezolanos están bailando en las calles” del presidente Donald Trump y de Rubio asegurando que los ingresos petroleros en Venezuela son sin precedentes, Estados Unidos está intentando mantener una narrativa ganadora luego de la operación del 3 de enero que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

“Es contradictorio hablar de mejoras económicas en Venezuela cuando las condiciones de vida siguen igual, cuando la plata no está llegando al bolsillo de los venezolanos, cuando el sueldo mínimo sigue siendo el mismo y los bonos que da el gobierno son insuficientes”, dijo Blanco.

Ronna Rísquez, directora de ARI, expresó que en Venezuela siguen habiendo presos políticos, persecución selectiva y madres buscando permanentemente a sus hijos encarcelados.

Rísquez se refirió específicamente al caso de José Faustino Hermoso García, a quien supuestamente el gobierno de Rodríguez pretende cambiarle la identidad para mantenerlo desaparecido y encarcelado.

Igualmente calificó de “mamarrachada” el comunicado del Ministerio Público sobre la desaparición y posterior muerte del preso político, Víctor Hugo Quero Navas, cuyo caso ya ha sido cerrado, aunque sigue dejando muchas interrogantes.

“No entiendo por qué razón aparece una fecha, pero no tiene una firma de nadie, no aparece el nombre del fiscal ¿Por qué no lo ponen nombre? Cuando se trata de imputaciones si ponen el nombre del fiscal. De alguna manera hay algún interés en que no haya suficiente transparencia en este caso”, dijo la periodista.

Asimismo criticó la aparente puesta en funcionamiento de la línea 0800 EXTORSIÓN, recientemente anunciada por Delcy Rodríguez para combatir la “matraca” de policías, jueces y fiscales.

“Eso no va al origen del problema, que es la falta de institucionalidad policial y toda la corrupción que hay en el sistema judicial”, añadió Rísquez.

Blanco sostuvo que probablemente nadie se atreva a hacer una denuncia a través de esa línea por desconfianza y el gobierno aproveche para establecer una narrativa de que no hay quejas de los ciudadanos.

Rísquez agregó que si se produce la extradición de España a Argentina del coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ephaín Enrique Verdú Torrelles, solicitado por la justicia gaucha a raíz de su presunta vinculación con el asesinato de Geraldine Moreno Orozco en las protestas antigubernamentales de 2014, ello podría sentar un precedente para todos los señalados de violaciones a derechos humanos y corrupción que se encuentran fuera de Venezuela.

Por otro lado, César Batiz, director de El Pitazo, dijo que hay al menos 20 venezolanos implicados en el supuesto caso de corrupción que encabeza el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

“Este es un caso que comienza con un venezolano, con Danilo Díaz Granados y el presunto lavado de dinero a través de Nord Capital y por el caso de Plus Ultra aparecen los nombres de Guillermo y Domingo Amaro, hijos de Domingo Amaro Rangel, dueño de Seguros Altamira y Seguros Carabobo”, expuso Batiz.

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