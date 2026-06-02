El Mañanero del 2 de junio: Inicia la consulta nacional para reformar el sistema de justicia penal

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 2 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Reforma del sistema penal: entre la resolución de la impunidad y la imposición de la justicia comunal

El lunes 1 de junio se formalizó el lanzamiento de la consulta nacional para la reforma del sistema de justicia penal, un proceso coordinado por el Ministerio Público —bajo la secretaría del fiscal general Larry Devoe— y Delcy Rodríguez, presidenta encargada bajo la tutela del gobierno de Estados Unidos.

El propósito de esta iniciativa, según promueven desde el gobierno, es elaborar un diagnóstico integral de las debilidades del sistema procesal actual y trazar una hoja de ruta para una transformación estructural del Poder Judicial, con un despliegue que involucra a sectores académicos, institucionales y comunales.

Mientras el sector académico enfatiza la necesidad de concentrar los esfuerzos en la idoneidad de los operadores de justicia y el respeto estricto a las leyes escritas vigentes, representantes comunales abogan por una transferencia de competencias hacia los territorios. Esta última postura propone reformar el marco legal para que las actas de conciliación vecinal tengan carácter vinculante ante fiscalías y tribunales.

Recién salido del horno: otras noticias

“Quiero Elegir”: Movimiento ciudadano que impulsa la ruta electoral para la transición democrática

Recluso con cáncer murió en La Pica y ya son 19 fallecidos bajo custodia en un mes

“Reactiven los trasplantes ya”: Nueve años de un clamor ignorado

“Prohibir no basta”: Las sugerencias de Cecodap sobre el uso de celulares en escuelas

Caso Geraldin Moreno: España tramita extradición a Argentina de excoronel de la GNB

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Confío en que este proceso fortalecerá las instituciones democráticas de Colombia e impulsará su crecimiento económico y su seguridad. Los venezolanos necesitamos una Colombia fuerte y unida para juntos desmontar las redes criminales y el comunismo que tanto dolor y miseria han traído a nuestra gente“, María Corina Machado, líder opositora, felicitando al ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, Abelardo de la Espriella.

Lo que rompe en redes

La organización Mundo Sin Mordaza exigió este, lunes 1, de junio que se provea atención médica urgente para el preso político Rolando Guevara, quien se encuentra detenido en el Internado Judicial El Rodeo I y ha presentado un cuadro severo de mareos y vómitos según denunciaron sus familiares el fin de semana.

COMUNICADO OFICIAL 🚨



Un Mundo Sin Mordaza expresa su profunda preocupación ante el grave deterioro de salud de Rolando Guevara, preso político recluido en El Rodeo I, quien presentó un cuadro severo de mareos y vómitos que le impidió alimentarse. Denunciamos que las autoridades… pic.twitter.com/Go7xTKDqRf — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) June 1, 2026

Azuquita pa’la café

La comunidad LGBTIQ+ le da la bienvenida al mes del orgullo, celebrado globalmente cada junio para conmemorar los históricos disturbios de Stonewall de 1969 en Nueva York. Durante el mes se rinde homenaje a quienes desafiaron la discriminación y allanaron el camino para los derechos de la comunidad. Más allá de las festividades, es una plataforma para alzar la voz por la igualdad, la visibilidad y el respeto.

La ñapa (recomendamos…)