“Quiero Elegir”: Movimiento ciudadano que impulsa la ruta electoral para la transición democrática

Organizaciones de la sociedad civil presentaron el movimiento Quiero Elegir, iniciativa que busca “impulsar una ruta electoral para la transición democrática en Venezuela”, así como promover “condiciones que permitan la realización de elecciones competitivas, verificables y con garantías para todos los actores políticos”.

Según un comunicado, este movimiento nace del “deseo generalizado” de los venezolanos de iniciar el proceso de transición hacia la democracia. “Nos une la convicción de que Venezuela puede reencontrarse con la democracia a través del ejercicio del voto como herramienta de cambio y expresión soberana”, señala el manifiesto.

Entre las organizaciones que respaldan la iniciativa se encuentran Transparencia Electoral, Cepaz, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, REC, Laboratorio de Paz, Ideas por la Democracia y Voto Joven, además de medios y proyectos comunicacionales como La República TV y La TV Calle.

El documento se basa en 10 planteamientos:

Elegir es un derecho fundamental

“La recuperación plena de los derechos de participación pasa por ejercer el derecho a elegir”.

La reinstitucionalización democrática pasa por elecciones

“La restitución del orden democrático sólo puede materializarse mediante un proceso electoral auténtico, competitivo y verificable.

Exigencia de condiciones electorales reales y verificables.

“No es posible una elección legítima sin garantías”.

Promoción de una ruta política hacia elecciones de transición

“La salida democrática requiere acuerdos políticos que definan plazos, condiciones y mecanismos verificables para convocar elecciones que permitan reconstruir la institucionalidad”.

Promoción de procesos electorales auténticos como base de la solución democrática

“Las elecciones deben ser espacios reales de competencia, participación y confianza ciudadana”.

Defensa el voto como instrumento de lucha pacífica

“Frente a la confrontación y la imposición, reivindicamos la participación electoral como vía para canalizar el conflicto político dentro de un marco democrático”.

Reconocimiento del rol central de la ciudadanía

“El principal capital democrático reside en la ciudadanía organizada, consciente de sus derechos y comprometida con exigir condiciones para ejercerlos”.

Democracia, bienestar y derechos son inseparables.

“No habrá mejora económica sostenible sin cambio político real. La restitución democrática es condición para el desarrollo y la dignidad”.

Apuesta por una transición con base constitucional

“Incluso en contextos de ruptura institucional, la Constitución debe ser el marco de referencia que oriente la reconstrucción del Estado de Derecho”.

Acción colectiva para reconstruir la democracia.

“La transformación del país requiere articulación social, confianza ciudadana y compromiso sostenido con una salida electoral”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.