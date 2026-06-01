Recluso con cáncer murió en La Pica y ya son 19 fallecidos bajo custodia en un mes

El Observatorio Venezolano de prisiones (OVP) denunció que falleció otro recluso en custodia del Estado. Se trata de Leonardo José Figueroa, de 46 años, muerte ocurrida el 28 de mayo en el Internado Judicial de Monagas (La Pica).

Con la muerte de Figueroa, ya son 19 los reclusos que han muerto bajo custodia del Estado entre abril y lo que va de mayo de 2026, según registros del OVP.

“A mi hijo lo dejaron morir como a un animal, allí encerrado”, denunció la madre de Figueroa, quien estaba recluido en la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar, cuando fue sacado de emergencia a Maturín, donde fue atendido, operado y diagnosticado con cáncer.

"A mi hijo lo dejaron morir como a un animal, allí encerrado". Con estas palabras, la madre de Leonardo José Figueroa, denuncia la negligencia y la falta de humanidad que terminaron con la vida del hombre de 46 años, quien murió el #28May en el Internado Judicial de Monagas, La… pic.twitter.com/KyGkyAFD0U — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 31, 2026

El OVP señaló que ​a pesar de la gravedad de su condición y de la prescripción médica que indicaba la necesidad urgente de quimioterapias, el tratamiento nunca se materializó.

La madre de Figueroa denunció que durante el tiempo que estuvo en prisión nunca le permitieron que fuese evaluado por un oncólogo, no ajustaron la dieta que debía llevar por su condición y solo semanalmente le permitían el ingreso de paquetería y medicinas para apaciguar el dolor constante que padecía.

​“Yo quiero que a mi hijo se le haga justicia, porque no se puede quedar ese caso así, impune. Porque prácticamente ella (la juez) no me lo condenó a 10 años, ella me lo condenó a muerte ahí”, expresó la madre.

El OVP aseguró que este caso está siendo debidamente documentado y se notificará antes instancias internacionales.

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