“Prohibir no basta”: Las sugerencias de Cecodap sobre el uso de celulares en escuelas

La organización Cecodap emitió un comunicado sobre la creciente tendencia en los colegios de prohibir de forma generalizada el ingreso o uso de celulares en horas de clases.

Sobre este tema, Cecodap sostiene que es necesario aportar una reflexión desde el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes.

“La discusión no debería reducirse a elegir entre permitir el uso de dispositivos sin criterios o prohibirlos de forma absoluta. El desafío consiste en diseñar reglas escolares que respondan a una finalidad pedagógica y de protección, considerando la edad, el nivel de desarrollo, las capacidades evolutivas y las distintas necesidades de los estudiantes”, afirma Cecodap.

La organización reconoce que el uso de dispositivos digitales forman parte del entorno cotidiano de los estudiantes y que pueden favorecer el aprendizaje, la comunicación y el acceso a información, pero también genera distracciones, conflictos de convivencia, violencia digital, sobreuso o afectaciones al bienestar emocional.

Por ello, Cecodap propone a la comunidad educativa diez recomendaciones orientadas a construir políticas escolares compatibles con el derecho a la educación, el interés superior del niño y el desarrollo progresivo de capacidades:

Sustituir las prohibiciones por reglas diferenciadas

Cecodap recomienda a las escuelas establecer límites al uso de teléfonos celulares y otros dispositivos, pero respondiendo a criterios claros y conocidos por estudiantes y familias: “No necesariamente requiere la misma regulación un niño o niña de educación inicial, primaria o un adolescente de educación media”.

Incorporar educación digital y no limitar la respuesta al control

Las medidas que regulen el uso de teléfonos y tecnologías, cuando existan, deberían formar parte de una estrategia educativa más amplia y no convertirse en la única respuesta institucional, recomienda la organización, quien suma que existe una amplia investigación científica sobre los beneficios de la educación para la comunicación y la información, alfabetización mediática o educomunicación.

Garantía de conocimiento sobre las normas

En el comunicado Cecodap señala que las normas sobre uso de dispositivos no deberían introducirse únicamente mediante circulares o mecanismos informativos. Es recomendable explicar sus objetivos pedagógicos, establecer canales para resolver dudas y generar espacios periódicos de revisión que permitan identificar efectos no previstos, dificultades de implementación y necesidades de ajuste.

Flexibilidad y excepciones

Las normas escolares deben reconocer que existen situaciones que requieren respuestas diferenciadas. El uso de dispositivos puede cumplir funciones vinculadas con salud, accesibilidad, discapacidad, apoyos para el aprendizaje, comunicación familiar o condiciones particulares de seguridad.

Diseñar respuestas frente al incumplimiento

Ante incumplimientos Cecodap recomienda privilegiar medidas pedagógicas y restaurativas antes que sanciones automáticas o retenciones prolongadas de dispositivos.

A los docentes:

El personal docente necesita orientaciones claras para gestionar el uso de dispositivos en el aula sin trasladar toda la respuesta al terreno disciplinario. Para Cecodap resulta recomendable fortalecer herramientas para el manejo pedagógico de la tecnología, prevención de violencia digital, resolución de conflictos, promoción del bienestar emocional y construcción de acuerdos de convivencia.

A las familias:

Como sugerencia al núcleo familiar Cecodap destaca el acompañamiento cotidiano y recordó que el objetivo no debería ser vigilar permanentemente ni renunciar a orientar, sino acompañar el aprendizaje para que niños, niñas y adolescentes desarrollen criterios propios para desenvolverse de forma segura y responsable.

A las autoridades educativas:

Según la organización, las autoridades educativas del Estado deberían promover orientaciones que apoyen a los centros educativos en el diseño de políticas de uso de dispositivos basadas en evidencia y con enfoque pedagógico. Esto incluye generar criterios mínimos sobre participación, protección de datos, uso educativo de tecnologías, medidas disciplinarias proporcionales y mecanismos de seguimiento.

Al sistema de protección de niños, niñas y adolescentes:

Cecodap recomienda a los consejos de protección, defensorías, órganos administrativos, judiciales y demás actores del sistema de protección reconocer que el entorno digital ya forma parte de la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes. Esto exige fortalecer capacidades institucionales para prevenir violencia digital, orientar a familias y activar respuestas especializadas cuando existan situaciones que afecten derechos.

Escuchar la experiencia de niños, niñas y adolescentes

Toda decisión que se adopte en las escuelas sobre el uso de dispositivos debería incorporar mecanismos periódicos para conocer cómo viven los estudiantes las medidas adoptadas, qué dificultades enfrentan y qué ajustes requieren. “Escuchar no significa trasladarles la responsabilidad de decidir, sino reconocer su derecho a participar en asuntos que afectan su vida escolar”, indica la organización.

Finalmente, Cecodap resalta que la escuela debe seguir siendo un espacio protegido. Sin embargo, proteger no puede significar aislar a niños, niñas y adolescentes de las herramientas que forman parte de su presente y de su futuro.

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