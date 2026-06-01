“Reactiven los trasplantes ya”: Nueve años de un clamor ignorado

La Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV) y la ONG Prepara Familia denunciaron que se cumplen nueve años de la suspensión del programa de trasplantes de donante cadáver en Venezuela.

“Lo que empezó como una pausa temporal hoy cumple 9 años desde que el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT) fue suspendido en Venezuela. Nueve años en los que la palabra temporal perdió todo su sentido, transformándose en una espera eterna que apaga las esperanzas”, escribió la ONTV en su cuenta de X.

De acuerdo a la ONTV, existen 7000 personas que reciben diálisis en Venezuela y de ellos 40% tienen un perfil médico óptimo para ser candidato a trasplante.

“Queremos que este tema se retome en todas las discusiones que están dándose sobre la reinstitucionalización del país. Antes del trasplante, estamos hablando de recuperación, fortalecimiento e inversión en el sistema de salud, que está fraccionado y en malas condiciones. Para poder reactivar los trasplantes, los servicios deben estar funcionando de manera estructural”, expresó Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, a través de un comunicado de prensa.

Entre las exigencias de Prepara Familia están mejorar las unidades de diálisis, priorizar la salud de los niños, niñas y adolescentes (NNA) e incluir la reactivación de los trasplantes en las discusiones políticas actuales.

De acuerdo a Prepara Familia, la modalidad de trasplantes de mayor frecuencia, de donante cadáver, sigue paralizada en Venezuela desde 2017, año en el que la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), adscrita al Ministerio de Salud, suspendió el (SPOT).

Prepara Familia indicó que en la actualidad solo se hacen trasplantes de donante vivo y la operación está disponible de manera limitada para adultos, mientras que la población pediátrica se deteriora debido a los largos tiempos de espera.

“El desafío que tenemos como sociedad es enfrentar el sistema de salud que tenemos y ver de qué manera, con el auxilio de tanta gente, como médicos, organizaciones y servicios, podemos trabajar en conjunto y lograr reactivar los trasplantes. En el caso pediátrico, como ya se ha propuesto, se puede consolidar la unidad piloto en el hospital de J.M. de los Ríos en Caracas, mejorarlo y que cumpla con los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud”, indicó Martínez en la misiva de la ONG.

La organización indicó que algunos niños, niñas y adolescentes (NNA) han fallecido sin haber tenido acceso a un trasplante.

“El daño es irreparable, el resultado de todo esto es la muerte. Estos niños y adultos que están con una patología ya han vivido bastantes deficiencias este tiempo y merecen tener una nueva oportunidad de vivir con calidad de vida. Que el tiempo que permanezcan acá lo hagan de la mejor forma, y no con tantas deficiencias”, dijo Judith Bront, integrante de Prepara Familia, quien fue madre cuidadora.

Primero mejorar los servicios

Para Martínez, antes de reactivar los trasplantes en Venezuela es necesario garantizar servicios públicos óptimos, como electricidad, agua, ascensores activos, laboratorios y equipos funcionales, además de todos los servicios hospitalarios que permiten la atención integral del paciente.

“Podemos dar pasos para la reactivación del sistema de trasplantes. Mientras tanto, debemos ver de qué manera fortalecemos las unidades de diálisis, que las máquinas funcionen, que tengamos un personal de enfermería especializado y que podamos tener un grupo de médicos bien pagados para que se queden y no se vayan, especialmente en Nefrología”, expuso Martínez.

Martínez recalcó que en el caso del Hospital J.M. de los Ríos igualmente deben abrir los servicios de Cardiología o Neurología.

La directora de Prepara Familia recordó que además de riñón, en Venezuela también están suspendidos los trasplantes de médula ósea para NNA y solo están disponibles para adultos.

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