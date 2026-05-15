El Mañanero del 15 de mayo: El eclipse de la Constitución en 2025 y otras noticias

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 15 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo:

El “eclipse” de la Constitución: informe anual de Provea documenta una crisis estructural de DDHH

La organización no gubernamental Provea presentó este jueves, 14 de mayo, su informe anual titulado “Informe Provea 2025: El eclipse de la Constitución, Venezuela exige justicia y democracia”. El evento, realizado en la Universidad Central de Venezuela (UCV), congregó a activistas, víctimas, académicos y miembros del cuerpo diplomático para analizar el estado de las garantías fundamentales en el país durante el último año y los primeros meses de 2026.

La presentación contó con un panel de expertos y voces de la sociedad civil que abordaron la crisis desde distintas dimensiones. Óscar Murillo, coordinador general de Provea, quien ofreció el contexto político y los retos de la transición; Lissette González, coordinadora de Investigación de la organización, quien detalló los hallazgos estadísticos sobre derechos sociales y civiles; la historiadora Margarita López Maya, que tuvo la responsabilidad de analizar el nuevo escenario geopolítico tras los eventos de enero de 2026; Javier Tarazona, director de Fundaredes y expreso político, quien brindó un testimonio sobre la tortura y la judicialización; y Lis Hernández, lideresa indígena que denunció la devastación ambiental en el sur del país.

Recién salido del horno: otras noticias

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Dólar/ Euro BCV

La perla del día

“Privatizar para que un grupito saque beneficios es inaceptable. La sociedad civil debe exigir que este proceso no se dé a espaldas de la gente”, investigadora Christi Rangel.

Lo que rompe en redes

John Barrett, encargado de Negocios de EEUU, informó este jueves 14 de mayo que se reunió con el Ministro de Energía, Rolando Alcalá, para trabajar en la reconstrucción del Sistema Eléctrico Nacional. «El plan de tres fases del Presidente de los EEUU y del secretario Marco Rubio se enfoca en restaurar el suministro de energía confiable a través de la experiencia, inversión y colaboración con EEU», publicó la cuenta de X de la embajada estadounidense en Caracas.

Me reuní con Rolando Alcalá, Ministro de Electricidad de las autoridades interinas, para trabajar en la reconstrucción de la red eléctrica de Venezuela. El plan de tres fases de @POTUS y del @SecRubio se enfoca en restaurar el suministro de energía confiable a través de la… pic.twitter.com/UxMvByy9A2 — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 14, 2026

Azuquita pa’l café

Este viernes, 15 de mayo, se realizará una misa en honor a Víctor Quero Navas, preso político que falleció bajo custodia del Estado en julio de 2025 y cuyo deceso fue revelado casi 10 meses después. Familiares y amigos acompañarán a la señora Carmen Teresa Navas en la Iglesia La Candelaria a las 10:00 de la mañana para rendir homenaje a su hijo.

Después de tanto tiempo de búsqueda, de lucha incansable y de una espera que solo el amor de una madre puede sostener, es momento de unir nuestras manos y corazones.



Acompañemos a la señora Carmen Navas a elevar una oración profunda por el descanso eterno de su hijo, Víctor… pic.twitter.com/F7BFFQQz1P — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) May 14, 2026

La ñapa (recomendamos…)