Proponen plan nacional de emergencia eléctrica para recuperar y estabilizar el servicio

Los constantes cortes de luz a nivel nacional se han vuelto insostenibles para los venezolanos. Este martes 13 de mayo, Román Lozinski entrevistó en su programa radial Éxitos al ingeniero electromecánico Juan Carlos Rodríguez Adrián, quien afirmó que el sistema eléctrico entró en un colapso operativo y ya no es capaz de suministrar la energía que el país requiere, por lo que propone un plan de emergencia eléctrica con miras a mejorar el servicio en al menos dos años y estabilizarlo en cuatro a cinco años.

Ya no aguantan otro apagón más

La mañana de este miércoles, diversos sectores de la capital amanecieron sin servicio eléctrico. Entre las zonas más afectadas estuvieron la urbanización El Llanito, en el municipio Sucre, que ha registrado apagones constantes desde hace tres días. Usuarios en redes sociales también reportaron cortes de energía en Catia, municipio Libertador; Lomas de Prados del Este, Colinas de Tamanaco, Colinas de Bello Monte y Lomas de La Trinidad, en el municipio Baruta.

Asimismo, durante la madrugada de este miércoles, se registró una protesta en Valencia, estado Carabobo, luego de que habitantes permanecieran más de 24 horas sin electricidad. Vecinos del sector Ciudad Plaza Sur denunciaron pérdidas de alimentos y daños en electrodomésticos.

El Ejecutivo informó el pasado 7 de mayo, mediante un comunicado, que el país alcanzó un “hito” en la demanda de energía y pidió al sector privado hacer un uso responsable del servicio eléctrico. Sin embargo, esta problemática ya venía siendo denunciada desde marzo. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció un “Plan Nacional de Ahorro Energético” por 45 días debido a las olas de calor que incrementaban la demanda eléctrica. No obstante, el calor no sería el único factor detrás del aumento del consumo.

#14May #CortesElectricos @ronnyrodriguez: "En mi sector pasamos de los cortes eléctricos de dos y tres horas interdiarios a cortes cada día por cinco horas y hasta seis. Primero era el sol, ahora es que hay mucha empresa produciendo. Me pregunto dónde porque sin energía… — Reporte Ya (@ReporteYa) May 13, 2026

La verdadera causa tras los cortes de luz

Según Juan Carlos Rodríguez Adrián, ingeniero electromecánico y exmiembro del comité de expertos del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, la demanda nacional de energía se ubica en 15 000 MW, mientras que la generación disponible apenas alcanza los 12 500 MW. El déficit de 3.500 MW sería la causa de los constantes apagones registrados en el país.

El especialista también destacó que el sistema eléctrico ha enfrentado una presión adicional por la producción petrolera y las granjas de criptomonedas, ya que ambas actividades requieren un suministro continuo de energía las 24 horas. Además, aseguró que Venezuela permanece en estado de emergencia eléctrica desde 2010.

El ingeniero enfatizó que cualquier empresa que llegue al país debe asumir que necesitará generar su propia electricidad para desarrollar actividades como la extracción petrolera. Sin suministro eléctrico, incluso la producción de petróleo se ve comprometida. A esto se suma que las plantas termoeléctricas operan apenas al 20% de su capacidad instalada.

A juicio de Rodríguez Adrián, la estatización del sector eléctrico perjudicó el servicio y, con la capacidad actual de generación, resulta inviable sostener la industria petrolera. Aunque consideró que una inversión de 20 millones de dólares podría contribuir a frenar el deterioro del sistema, advirtió que la crisis ya sobrepasó una simple fase de rehabilitación. En ese sentido, sostuvo que la participación del sector privado es clave para la recuperación del sistema y aseguró que el Gobierno no podrá garantizar un servicio eléctrico eficiente sin su intervención.

“Esto amerita un plan nacional de emergencia eléctrica, que inclusive sobrepasa la capacidad del propio Ministerio de Electricidad y de Corpoelec para resolver la crisis”, subrayó el ingeniero.

El plan de emergencia debe estar a cargo de profesionales competentes

Rodríguez Adrián aseguró que se debe convocar a la Academia de Ingeniería y a la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos, organizaciones que ya tienen el problema eléctrico “radiografiado”. Consideró necesaria la creación de un comité de emergencia liderado por profesionales capacitados, y afirmó que muchos especialistas en Venezuela están dispuestos a colaborar.

Indicó que, incluso, hay propuestas para un plan de recuperación por etapas: la primera contempla una fase de emergencia de dos años para aumentar la generación de energía y resolver fallas en puntos críticos. Posteriormente, vendría una etapa de estabilización, de entre dos y cinco años, orientada a recuperar y poner nuevamente en funcionamiento plantas eléctricas paralizadas o que operan por debajo de su capacidad.

La energía hidráulica representa el 80% de la electricidad producida en Venezuela. No obstante, Rodríguez Adrián señaló que también podrían aprovecharse otras fuentes renovables, como la energía solar. Según el especialista, el 70% del territorio nacional posee potencial para impulsar la producción eléctrica.

“Si comenzáramos con un verdadero plan de emergencia, creo que en dos años y medio podríamos empezar a ver una mejoría significativa, y alcanzar una estabilización entre los cuatro y cinco años”, sentenció.

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