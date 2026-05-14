Las perlas de Marco Rubio sobre Venezuela: “No queremos ir tan rápido porque todo se puede romper”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió este miércoles 13 de mayo a la situación venezolana y advirtió que “no queremos ir tan rápido porque todo se puede romper”, en alusión a la fragilidad del proceso político en curso.

Durante una entrevista con Sean Hannity a bordo del Air Force One, en el vuelo que trasladó al presidente Donald Trump a China para reunirse con Xi Jinping, Rubio aseguró que la administración estadounidense ha trabajado para “normalizar” a Venezuela luego de años de crisis.

Explicó que ahora los ingresos provenientes de las ventas de petróleo venezolano están siendo depositados en una cuenta bancaria en Nueva York, auditada por la firma KPMG, pero advirtió que aún queda “más trabajo por hacer”.

A continuación las perlitas de Rubio sobre Venezuela

“Venezuela es un mejor lugar hoy de lo que era hace cuatro meses”.

“Estamos tratando de normalizar ese lugar. Este era un país con una riqueza increíble, pero toda esa riqueza estaba siendo robada, no iba a beneficiar al pueblo venezolano”.

“A medida que avanzamos en este proceso, tendremos que llegar a una etapa de transición donde tendrán que normalizar su gobierno, tendrá que haber un proceso legítimo, con presidencia, elecciones y cosas de esa naturaleza”.

“Ese momento tiene que llegar. No queremos esperar demasiado, queremos ver que suceda. No queremos ir tan rápido porque todo se puede romper”.

“Todo el dinero que obtienen del petróleo ahora va a una cuenta bancaria en Nueva York, es auditada por KPMG y se está utilizando para pagar los salarios de maestros, bomberos, oficiales de policía y profesores universitarios”.

“Por primera vez en más de una década, la riqueza del país está beneficiando realmente a los ciudadanos de Venezuela”.

ÚLTIMA HORA | "Así que es algo difícil de manejar, pero solo han pasado cuatro meses (…) creo que deberíamos estar satisfechos".



"Venezuela está en un mejor lugar hoy que hace cuatro meses, pero necesita continuar manteniéndose en ese camino", afirmó. https://t.co/FCq3MiOK8I pic.twitter.com/1BY7T3o6FU — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) May 14, 2026

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