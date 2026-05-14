Ligia Bolívar: Los logros en DDHH no son por “mendigar” al poder

La activsita en derechos humanos, Ligia Bolívar envió un mensaje al movimiento de derechos humanos y a la sociedad civil venezolana y recordó que los avances en esta materia no se obtienen plegándose al poder ni moderando el lenguaje para resultar “potable” ante el Ejecutivo.

“El papel de la sociedad civil siempre está en la acera de enfrente porque allí es que tú puedes ver si el Estado está o no haciendo lo que tiene que hacer”.

En una nueva edición de Espacio Runrunes, la socióloga, investigadora del Centro de DDHH de la UCAB señaló que “la sociedad civil venezolana ha tenido logros importantísimos” y puso como ejemplos la creación de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la ONU y los avances ante la Corte Penal Internacional. Según la experta, estos hitos no fueron algo que se “mendigó” al gobierno, sino el resultado de un trabajo constante que ha hecho la sociedad civil para poder medir el cumplimiento de los estándares internacionales.

Bolívar, reconocida con el premio Rudolf Benario de la Universidad de Nuremberg en 2026, cuestionó severamente a los grupos que participan en espacios de “reconciliación” o reuniones con la Fiscalía que no generan resultados tangibles y por el contrario, a menudo lleva a las organizaciones a edulcorar su lenguaje, dejando de usar términos como “emergencia humanitaria compleja” para hablar simplemente de “personas afectadas”.

Calificó a los actores que participan en estos espacios en nombre de la sociedad civil como “factores potables” escogidos por el gobierno a su medida, comparándolos con la oposición que hace vida en la Asamblea Nacional.

En este sentido, la activista alertó sobre una “narrativa de normalización” que intenta imponer la idea de que la situación en Venezuela ha mejorado. Bolívar calificó este momento no como una transición, sino como un “reacomodo de fuerzas” donde el poder actúa con mayor discrecionalidad al sentir que la amenaza externa ha disminuido.

La “monstruosidad” de la desaparición

La entrevista también abordó el reciente reconocimiento por parte del Estado de la muerte de Víctor Quero, quien estuvo desaparecido por 15 meses mientras su madre, Carmen Navas, lo buscaba incansablemente. Bolívar calificó este hecho como un “delito continuado” que involucra la responsabilidad de múltiples administraciones y actores del Poder Moral.

Según Bolívar el caso Quero muestra no solamente opacidad institucional, irregularidades y falta de confianza. “Quero fue ocultado a pesar de las peticiones de la CIDH y la ONU; además existieron comunicaciones contradictorias de la Defensoría que ubicaban a Quero en el Rodeo I cuando ya había fallecido”.

Sobre la situación de los más de 400 presos políticos que se mantienen en las cárceles venezolanas, Bolívar señaló que “la estructura de poder del chavismo es una estructura de mafia, hay diferentes líderes, cada uno de esos líderes tiene sus propios presos, y cada uno de ellos decide cuándo o no salen esos presos”.

Diplomacia de rehenes

El caso del argentino Germán Giuliani, preso en Venezuela a pesar de tener orden de excarcelación es un ejemplo de esa situación y de cómo “órdenes de arriba” hacen que una persona siga en prisión sin ninguna justificación.

La activista en derechos humanos alertó sobre cómo la narrativa de que “Venezuela se arregló”, ahora con el aval de Donald Trump, atenta también contra la situación de los migrantes venezolanos y mostró su preocupación por el aumento de discursos xenófobos y el cierre de espacios migratorios no solamente en Estados Unidos sino en toda la región.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.