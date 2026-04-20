El Mañanero del 20 de abril: A 100 días del interinato, Rodríguez destaca seguridad y crecimiento económico

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 20 de abril, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

La presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, ofreció este domingo 19 de abril un balance de sus primeros 100 días de gestión. A través de un video grabado y difundido en cadena nacional, la funcionaria aseguró que Venezuela atraviesa “un nuevo momento histórico” marcado por avances en seguridad ciudadana, reconciliación nacional y recuperación económica.



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Recién salido del horno: otras noticias

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La perla

María Corina Machado: María Corina Machado: “No descansaremos hasta que todos, todos sean libres y exista justicia y reparación en Venezuela para todos aquellos que han sido perseguidos. En esta hora quiero pedirles, es el momento de la mayor entrega”

Lo que rompe en redes

Así despidió Mérida a Alexis Montilla, emprendedor merideño, creador de los parques “Los Aleros” y “La Venezuela de Antier”. Un venezolano insigne que transformó el turismo en la entidad andina.

#19abr….El adios a ese gran amigo merideño "Creador de Sueños" Alexis Montilla pic.twitter.com/ozKyAsAMzF — Leonardo León (@leoperiodista) April 19, 2026

Azuquita pa’l café

Un niño nigeriano de 11 años bailó descalzo bajo la lluvia y consiguió una beca del American Ballet Theatre.

Un niño nigeriano de 11 años bailó descalzo bajo la lluvia y consiguió una beca del American Ballet Theatre pic.twitter.com/ssgUjTOCbZ — Imperio Estoico. (@ImperioEstoico) April 18, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Este #19Abr se estrenó en Madrid, España, el documental “Óscar”, una producción que narra la historia de Óscar Perez, exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que fue asesinado en 2018 durante un operativo con fuerzas de seguridad. Esta cinta está dirigida por Vanessa White, quien recopiló información y testimonios para plasmar la vida de Pérez y su trayectoria.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

