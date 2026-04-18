Saime actualiza tarifas del pasaporte: estos son los precios

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que actualizó las tarifas y tiempos de entrega para el trámite del pasaporte.

De acuerdo a la información disponible en la página web del ente, el pasaporte ordinario mantiene un costo de 216 dólares para mayores de edad, mientras que para niños y adolescentes entre tres y 17 años se ubica en 162 dólares, y para infantes entre tres meses y dos años en 108 dólares.

En cuanto al servicio habilitado, dirigido a quienes requieren el documento con carácter urgente, la tarifa asciende a 350 dólares para adultos, mientras que para menores de edad oscila entre 290 y 310 dólares, dependiendo de la edad del solicitante.

Respecto a los tiempos de entrega, el Saime indicó que el trámite regular se concreta en un período estimado de 8 a 15 días hábiles luego de la captación de datos biométricos. Por su parte, el servicio habilitado permite la entrega del documento en un lapso aproximado de 48 horas.

El Saime no acepta pagos en efectivo para el trámite del pasaporte, únicamente en bolívares a través de tarjetas de débito de bancos nacionales y a través de su página web. Los bancos que ha habilitado la institución para pagar son el Banco de Venezuela, Mercantil, Banesco y Bancamiga.

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