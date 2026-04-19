Alfredo Romero: Ley de Amnistía “no ha sido ni el todo ni la nada”

El Abogado y Presidente del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, afirmó que la Ley de Amnistía, aprobada el pasado 19 de febrero para beneficiar a los presos políticos, “no ha sido ni el todo ni la nada”.

En entrevista para el programa Abriendo Puertas, transmitido por el canal Venevisión, Romero explicó que si bien es cierto que dicha ley ha beneficiado a miles de personas con la eliminación de medidas restrictivas, no ha logrado abarcar la totalidad de los casos de presos políticos en el país.

Según explicó el director del Foro Penal, desde el 8 de enero hasta la fecha, de los más de 760 presos políticos excarcelados, solo 180 han sido beneficiados directamente por la amnistía.

Según cifras oficiales, más de 8.000 personas han sido amnistiadas, de las cuales la gran mayoría tenía medidas restrictivas de libertad.

La ONG Foro Penal actualizó este sábado, 18 de abril, la cifra de presos políticos en Venezuela: 477 personas siguen tras las rejas, de las cuales 45 son mujeres y una es adolescente.

Romero señaló que la aplicación parcial de la ley mantiene a cientos de familias en incertidumbre y resaltó que la justicia venezolana requiere transformaciones profundas para garantizar derechos fundamentales.

El abogado también cuestionó la vigencia de normativas como la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar, al considerar que su derogación es necesaria para restituir libertades esenciales.

“Efectivamente esas leyes tienen que ser derogadas por completo. Se está abriendo por completo las puertas desde el punto de vista económico al gobierno de Estados Unidos, lo más importante es que se abra a los ciudadanos el derecho a vivir libremente”, dijo.

Expectativas ante nuevas designaciones

El presidente del Foro Penal también se refirió a las expectativas generadas por las nuevas designaciones del Fiscal General de la República y la Defensora del Pueblo. Según explicó, estos nombramientos podrían influir en la aplicación de la Ley de Amnistía y en la revisión de casos pendientes, siempre que se priorice la independencia institucional y el respeto a los derechos humanos.

Romero reiteró que la justicia venezolana necesita un sistema donde las decisiones no dependan exclusivamente del poder político. “No puede haber un sistema de justicia donde el Gobierno tiene el control y los abogados están absolutamente apartados”, afirmó.

Alfredo Romero señaló que la nueva Defensora del Pueblo tiene un reto muy importante y es el que puede convertirse en una gran heroína para lograr la Libertad de las personas y corregir o intentar promover la corrección de todas las violaciones del debido proceso, el derecho a la defensa que existe en Venezuela, o ser parte de lo mismo que ocurrió previamente.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.



