100 días en vigilia: entre oración y resistencia familiares de presos políticos exigen liberaciones

Este sábado, 18 de abril, familiares de presos políticos detenidos en la cárcel El Rodeo I cumplieron 100 días en vigilia permanente para exigir la liberación de sus seres queridos.

El Comité por la Liberación de los Presos Políticos (Clippve) reseñó que “han sido cien jornadas de oración inquebrantable y de una espera que no se rinde ante el cansancio”.

“Estamos aquí por la dignidad, exigiendo el fin de las torturas y alzando la voz por quienes no pueden hacerlo. Nuestra resistencia es la esperanza de verlos libres; nuestra fuerza es la convicción de que la justicia debe prevalecer. Seguimos de pie, con la mirada puesta en la libertad de cada preso político”, se lee en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

100 DÍAS | Hoy se cumplen 100 días de vigilia frente a El Rodeo I. Han sido cien jornadas de oración inquebrantable y de una espera que no se rinde ante el cansancio.🙏🏻



Estamos aquí por la dignidad, exigiendo el fin de las torturas y alzando la voz por quienes no pueden hacerlo.… pic.twitter.com/DvXm21lKcj — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) April 19, 2026

En otro mensaje el Clippve expresó que también llevan 100 días exigiendo justicia y el cierre de los centros de tortura.

“No nos cansamos ni nos rendimos. Seguimos acompañando el dolor de las madres, padres, hermanas y esposas que solo piden el regreso de sus seres queridos a casa”, afirmó el comité.

Caminata en El Helicoide

Familiares de los presos políticos detenidos en El Helicoide realizaron una caminata en las inmediaciones de El Helicoide durante la acción “100 días, 100 Luces por la libertad”.

Familiares denuncian cien días sin respuesta a las exigencias de libertad para los presos políticos.

100 DÍAS | Familiares realizan caminata en las inmediaciones de El Helicoide durante la acción “100 días, 100 Luces por la libertad”, este sábado #18Abr.



Familiares denuncian cien días sin respuesta a las exigencias de libertad para los presos políticos. pic.twitter.com/Ajmkif0rG7 — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) April 18, 2026

El comité denunció que muchos de los familiares que se han mantenido activos en todas las vigilias dejaron sus hogares en el interior del país y se trasladaron a Caracas para esperar la liberación de sus seres queridos.

La organización recalcó que la realidad actual es que las excarcelaciones se han producido a cuentagotas y la Ley de Amnistía solo ha beneficiado a unos pocos.

“Seguiremos exigiendo la libertad de cada una de las personas detenidas por motivos políticos en el país. ¡Justicia, justicia y libertad!”, aseguró el Clippve.

El pasado 8 de enero, Jorge Rodríguez prometió liberar a un número importante de presos políticos. Pese a la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía, las liberaciones se han estancado. Cifras del último balance del Foro Penal estiman que más de 400 personas siguen detenidas por motivos políticos en Venezuela.

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