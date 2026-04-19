Jorge Rodríguez sostiene que solo sin sanciones podrán mejorar los hospitales y los salarios

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional oficialista, condicionó la construcción de hospitales, mejora de salarios y desarrollo de infraestructura al levantamiento total de sanciones internacionales,

“Si logramos que se levanten todas las sanciones, que vengan todas las empresas extranjeras, que se desarrollen todas las actividades económicas, para que podamos construir los nuevos hospitales, para que podamos mejorar definitivamente los ingresos de los salarios”, afirmó Rodríguez en el marco del inicio de la “Gran Peregrinación por la Paz y Sin Sanciones” en el estado Amazonas.

Rodríguez expresó que con tan solo Estados Unidos haber levantado 14 sanciones “ya se nota que la economía se está redinamizando, imagínense si con la unión nacional logramos que se levanten todas las sanciones”, cuestionó.

🇻🇪 Jorge Rodríguez promete hospitales y salarios… si se levantan todas las sanciones



📌 Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, condicionó la construcción de hospitales, mejora de salarios y desarrollo de infraestructura al levantamiento total de sanciones… pic.twitter.com/JD5trUOSkp — EVTV (@EVTVMiami) April 19, 2026

El presidente de la AN aseguró que en apenas 100 días de gestión de Delcy Rodríguez, los resultados de la flexibilización de algunas sanciones “ya son tangibles para la población“.

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