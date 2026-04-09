El Mañanero del 9 de abril: Rodríguez anuncia aumento de salario para el #1May

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 9 de abril, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

A solo horas de que los gremios y trabajadores intenten llegar al Palacio de Miraflores para exigir aumento salarial y condiciones dignas de trabajo, la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, dirigió una alocución en horas de la noche de este 8 de abril con una dosis de esperanza calendarizada: informó que el próximo 1 de mayo su gobierno anunciará un aumento de salario. Eso sí, aclaró con insistencia que será un aumento “responsable y sostenible en el tiempo“.

La presidenta encargada con el aval de EE.UU no precisó de cuánto será el monto del aumento. aunque sin precisar monto. En una alocución centrada en justificar la debacle económica y atribuirla a las sanciones y bloqueos, informó nuevas comisiones, reformas y vinculó la mejora salarial a ingresos extraordinarios y activos bloqueados, en la víspera de una marcha laboral que exigirá reivindicaciones salariales.

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La perla



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Lo que rompe en redes

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#8Abr #Gobierno

Delcy Rodríguez anuncia la creación de un Consejo Nacional de Economía para crear un nuevo modelo tributario en Venezuela. – @VPITV pic.twitter.com/EfPPoioz7K — Reporte Ya (@ReporteYa) April 8, 2026

Azuquita pa’l café

¡Este fue uno de los momentos más graciosos de los Juegos Olímpicos!

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El campeón griego de anillas, Eleftherios Petrounias, que ganó la medalla de oro, recibió un divertido estímulo del brasileño Arthur Zanetti durante la gala de clausura pic.twitter.com/ClH6nCLYuo — Vive con Propósito. (@PropositoyVida) April 8, 2026

La ñapa (recomendamos…)

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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

