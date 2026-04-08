Piden libertad plena de Perkins Rocha tras dos meses de arresto domiciliario

Perkins Rocha, asesor jurídico de la Plataforma Unitaria y del Comando ConVzla, cumple dos meses de haber salido de la cárcel, pero no está libre, sigue “preso en su casa”, pues todavía tiene un grillete por arresto domiciliario y se le negó la amnistía.

Así lo denunció su esposa María Constanza Cipriani este miércoles, 8 de abril. Mediante su cuenta de X, Cipriani recordó que Rocha lleva 20 meses en un proceso “con todos sus derechos conculcados”.

“No estamos mendigando por una consulta médica o por una medida menos gravosa, estamos exigiendo que Perkins Rocha sea LIBRE plenamente, porque no cometió ningún delito”, añadió la esposa del abogado.

2 meses PRESO en su casa.

20 meses con todos sus derechos conculcados

No estamos mendigando por una consulta médica o por una medida menos gravosa,estamos exigiendo que @PerkinsRocha sea LIBRE plenamente, porque no cometió ningún delito.#Bastadeamnistíaselectiva pic.twitter.com/VqDVo4Eum7 — Buscando Ciudadanos (@MaCostanzaCR) April 8, 2026

Santiago Rocha, hijo del abogado, también denunció que su padre “sigue preso” y que como él, “cientos de venezolanos siguen luchando para recuperar su libertad.

588 días preso

409 días en desaparición forzada

1 amnistía negada

1 grillete electrónico



Perkins Rocha sigue preso… y como el, cientos de venezolanos siguen luchando para recuperar su libertad.



Juntos, lo lograremos.

LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS! pic.twitter.com/CM2uTExnxc — Santiago Rocha (@santiagoarc7777) April 7, 2026

El pasado 2 de abril, el abogado Joel García denunció que la situación de “detención arbitraria y vigilancia extrema” en la que se mantiene Perkins Rocha “evidencia el carácter espurio de la reciente Ley de Amnistía”

“La libertad no puede ser una concesión discrecional cuando se fundamenta en la inocencia probada y el respeto a los DD.HH (…) Una amnistía que no es general ni protege al perseguido por sus ideas, contraviene la ontoepistemología del Derecho Penal democrático. Exigimos libertad plena para Perkins Rocha; la justicia no se negocia bajo simulacros legales que niegan la dignidad humana”, escribio García en X.

Sometido a incomunicación durante la prisión

Perkins Rocha fue detenido el 27 de agosto de 2024, durante la represión poselectoral. Durante más de año y medio, Rocha permaneció recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, mientras su familia denunciaba que tenía problemas de salud e incomunicación.

El abogado, muy cercano a la líder opositora María Corina Machado, traición a la patria, conspiración, instigación al odio, asociación para delinquir y terrorismo. Fue imputado por cinco cargos: “terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio”.

El 8 de febrero de 2026, Perkins Rocha fue excarcelado bajo medida de arresto domiciliario. Esta medida ocurrió en el contexto de una serie de liberaciones y beneficios otorgados a otros presos políticos tras la presión internacional y diálogos internos. Sin embargo, Rocha sigue encarcelado en su casa y usando un grillete.

Días después, el 24 de febrero, su defensa presentó la solicitud de amnistía, pero el 13 de marzo, el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia con competencia en terrorismo declaró “sin lugar” la solicitud. El juez dictaminó que los delitos que imputados -específicamente terrorismo y traición a la patria- no están cubiertos por dicho beneficio.

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