La perla de Delcy tras preguntarle a la IA sobre Ley de Amnistía: “Es la que se ha aplicado más rápido”

Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, elogió la Ley de Amnistía en Venezuela este martes, 7 de abril, basándose en un análisis generado por la respuesta que le dio una inteligencia artificial.

Durante una alocución televisada, Rodríguez dijo que su equipo le preguntó a la inteligencia artificial sobre la Ley de Amnistía en el país. La respuesta supuestamente comparó este texto legal con otros similares aprobados en otros países: “Es la ley que se ha aplicado con mayor rapidez, con mayor aplicación técnica. Pero siempre va a haber críticas y consideraciones”.

La oficialista sugirió a las personas hacer el mismo ejercicio para comparar este recurso legal con los implementados en procesos de reconciliación en países como Sudáfrica y España.

Por otra parte, Rodríguez denunció que supuestamente hay personas beneficiadas con esta ley y otros mecanismos judiciales “que están ahorita planificando el conflicto”. A su juicio, ese no es el “sentir de los venezolanos” y no cree que tras el 3 de enero “la agenda sea de conflicto, extremismo, radicalismo”. Asimismo, agregó: “No lo veo en el horizonte. No es el sentir de Venezuela”.

En ese sentido, pidió al Foro Interreligioso acompañarla a “hacer seguimiento a la Ley de Amnistía”, porque, según Rodríguez, “no hay nada que ocultar”.

“Ojalá se puedan incorporar. Ver el proceso. Ver quiénes se han beneficiado. Ver quiénes no pueden ser beneficiados de la Ley de Amnistía, pero se ha abierto otro espacio de consideración en mecanismos alternativos de la justicia. Y dejemos ya la palabra conflicto de lado”, agregó.

Finalmente, Rodríguez adelantó que le hablará al país próximamente “de los cambios que necesita Venezuela, de los cambios que queremos en Venezuela, pero lo más importante, del futuro que tenemos que garantizarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes”.

🚨 #ÚltimaHora | Durante el encuentro con líderes religiosos, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, pidió acompañamiento y seguimiento al proceso de la Ley de Amnistía como parte de los esfuerzos por la convivencia y la paz.



🗣️“Hagan el ejercicio ustedes… pic.twitter.com/BHwW0gGhr0 — Globovisión (@globovision) April 7, 2026

Una ley ejecutada por un “gobierno dictatorial”

Rafael Uzcátegui, director de la ONG Laboratorio de Paz, se refirió a la comparación que hizo Delcy Rodríguez sobre la Ley de Amnistía de Sudáfrica, señalando que la misma “se promovió cuando se terminó el apartheid, no cuando este se mantenía en vigencia”. En cambio, destacó que en Venezuela esta ley “es ejecutada por un gobierno dictatorial, no democrático”.

“Y todas las experiencias de leyes de amnistía en América Latina, promovidas bajo gobiernos autoritarios, lograron liberar algunos presos políticos, pero su principal fin fue consolidar la impunidad“, añadió Uzcátegui vía X.

Para el defensor de derechos humanos, todos “los procesos genuinos de justicia transicional” en el continente, ocurrieron bajo “gobiernos democráticos que reconocieron la responsabilidad del Estado en las violaciones de DDHH”.

La referencia de Delcy Rodríguez a la ley de amnistía en Sudafrica es signicativa. Esa ley se promovió CUANDO TERMINÓ el apartheid, no cuando este se mantenía en vigencia.



En Venezuela la "ley de amnistía" es ejecutada por un gobierno dictatorial, no democrático.



Y todas las… — Rafael Uzcátegui (@fanzinero) April 8, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.