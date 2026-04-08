Nicmer Evans exigió renuncia inmediata de rectores del CNE

Este miércoles, 8 de abril, el politólogo y expreso político Nicmer Evans exigió la renuncia inmediata de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Desde las afueras de la sede del organismo en Caracas, Evans informó que el Centro de Estudios Estratégicos Democracia e Inclusión consignó una comisión que contiene la solicitud formal de la renuncia de los miembros del CNE para “facilitar el proceso electoral” que demanda el país después de los hechos ocurridos el 3 de enero.

El segundo ítem incluye una propuesta de cronograma electoral para ejecutarse en un lapso máximo de 10 meses la cual implica revisión del Registro Electoral Permanente, la depuración de los circuitos electorales, todos los elementos contentivos de centros de votación y la necesidad de aceleración del registro electoral para los venezolanos en el extranjero.

La propuesta, según explicó, busca garantizar una selección más amplia y legítima de las autoridades electorales.

#8Abr | El politólogo y expreso político Nicmer Evans exigió este miércoles la renuncia inmediata de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) desde las afueras de la sede del organismo en Caracas.



Evans presentó una comunicación formal que incluye una propuesta de… pic.twitter.com/WvobSlg78e — El Diario (@eldiario) April 8, 2026

Nicmer Evans expresó que los elementos burocráticos propios del Poder Electoral han dado largas para la recepción y firma de la comunicación.

¿Quiénes integran actualmente el CNE?

En agosto de 2024, el parlamento -de mayoría oficialista- designó a Elvis Amoroso, Rosalba Gil Pacheco y Carlos Quintero, como presidente, vicepresidente y rector principal, respectivamente. Todos con una marcada tendencia política afín al gobierno del expresidente Nicolás Maduro.

Amoroso está sancionado por Estados Unidos, Panamá y la Unión Europea por acciones que, según estos organismos, “socavaron la democracia”.

En enero de 2025, la Unión Europea incluyó a Rosalba Gil en su lista de funcionarios sancionados por su responsabilidad en irregularidades electorales y el deterioro del estado de derecho en el país, después de las cuestionadas elecciones del 28 de julio.

Carlos Quintero también está sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (desde 2017) y por Panamá, bajo acusaciones de “facilitar el fraude electoral y socavar la democracia en Venezuela”.

Juan Carlos Delpino, quien actualmente se encuentra en la clandestinidad tras no haber aparecido para oficializar los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, es junto a Conrado Pérez, rector principal del CNE.

La opositora Aime Nogal, funge también como rectora del ente. Aunque institucionalmente ocupa el espacio correspondiente a la oposición, su desempeño ha generado desconfianza entre quienes esperaban una postura más firme frente a las decisiones del chavismo dentro del organismo electoral.

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