El Mañanero del 9 de marzo: Mujeres exigen transición real y participar en ella

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este 9 de marzo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Este 8 de marzo, fecha en la que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, las calles de Caracas se tiñeron de consignas y reclamos en una movilización que partió desde la Plaza Altamira hacia el inicio de la Plaza Brión, en Chacaíto. La caminata, marcada por un fuerte componente de exigencia de Derechos Humanos, reunió a activistas, familiares de víctimas, estudiantes, trabajadoras, emprendedoras, jubiladas, líderes sociales y políticas bajo una premisa clara: “Sin mujeres no hay democracia, y sin democracia, no hay transición”.

Durante el recorrido, el nombre de las mujeres que permanecen tras las rejas por motivos políticos resonó con fuerza. Andreína Baduel, activista de DDHH y miembro del @clippve, alertó sobre la brecha de género en las medidas judiciales: “La organización registra más de 100 presas políticas y las excarcelaciones de mujeres no son proporcionales a las que se han dado de hombres”.

Al término de la marcha, la dirigente y activista Sairam Rivas leyó un manifiesto que concentra las demandas estructurales de las venezolanas de cara al proceso político del país, y en el que expresaron su preocupación por la forma en la que se está manejando la situación tras los hechos del 3 de enero.

“Las mujeres nos hemos ganado a pulso un lugar en esa mesa en la que se plantea un proceso de transición sin certezas ni compromisos claro con el restablecimiento de la democracia y el Estado de derecho en Venezuela (…) Exigimos una ruta clara y un lugar en la mesa, las venezolanas, reclamamos el derecho a unas elecciones libres, que restituyan nuestro derecho ciudadano a elegir nuestro gobierno. Solo la reinstitucionalización del país y un compromiso firme con el restablecimiento de la democracia, como está establecido en la Constitución, habilitará la posibilidad de que las mujeres recuperemos de forma plena nuestros derechos”, expresaba el texto.

Recién salido del horno: otras noticias

EE. UU abre el grifo al oro venezolano: ¿qué implica la nueva licencia?

Desfinanciamiento limitó ayuda humanitaria en Venezuela en 2025: ¿cuánto se necesita en 2026?

Trump reconoce al gobierno de Delcy Rodríguez y soltó varias perlas

Lo que se sabe de la reciente reunión de Machado en la Casa Blanca

Acceso pleno a internet y fin de cierres a medios: lo que pide Ve sin Filtro a Conatel

Al menos 20 excarcelaciones en Zona 7 en las últimas horas

Fernando Mires: En Venezuela estamos lejos de una transición

Venezolanas exigen justicia, verdad, memoria, reparación y garantías de no repetición

Exigen que libertad sea plena para periodistas excarceladas

Lo que rompe en redes

A una semana de los Oscar, se intensifican las apuestas sobre cuál película se llevará al premio de la mejor cinta del año. Acá la lista de nominadas.

A falta de una semana para que se celebre la gala de los #Oscars2026…



– ¿Qué película merece ganar el #Oscar a mejor película?



– ¿Cuál creéis que va a ganar?



Yo creo firmemente que Sentimental Value es la mejor, pero pienso que ganará One Battle After Another. pic.twitter.com/MJebRzfW5Z — El Pare 🎬 || Cine y series (@ElPare89) March 8, 2026

Azuquita pa’l café

La vibra a ritmo de tambor de la selección venezolana en el Clásico Mundial de Béisbol, después de ganar su segundo partido de la competencia.

The vibes in the Team Venezuela dugout are at an all-time high 🕺 #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/s7MCEKrY99 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 7, 2026

La ñapa (recomendamos…)

¿Cómo puede desaparecer un hombre en el aeropuerto más vigilado de Venezuela? 🛬🇻🇪 Hugo Marino Salas, experto internacional en salvamento marítimo, aterrizó en Maiquetía el 20 de abril de 2019. Tras un último y extraño mensaje de WhatsApp (“Te llamo de otro móvil”), su rastro se desvaneció por completo. Casi siete años después, el Estado venezolano guarda un silencio absoluto. En este episodio de Mapas de Poder, revelamos los hallazgos de la unidad de investigación de El Pitazo sobre un caso que estremece:El enigma de la DGCIM: Testimonios extraoficiales lo ubican en las celdas de Boleíta, pero no hay registros, boletas de detención ni fe de vida.