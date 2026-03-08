Excarcelaciones en Zona 7: se registraron al menos 20 en las últimas horas

Al menos 20 excarcelaciones fueron confirmadas entre la noche del 7 de marzo y la madrugada del 8 de marzo en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, Caracas.

En la lista de excarcelados que manejaba el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) hasta la medianoche del sábado se encontraban: Omar Torres, Jack Tan Tak, Renny Chourrio, el diputado Fernando Orozco y su hijo Brayan Orozco, Kevin Galbar, José Daniel Espinoza, Gilberto Alcalá, Richard Sardivia, Franklin Parra, Carolina Briceño, Víctor Borjes, Yusse Abdala Yunis, Jean Daoudud, José Gregorio Frafan y Antonio Briceño.

Posteriormente, casi a las 2:00 de la madrugada del 8 de marzo, el periodista Seir Contreras reveló en el sitio que también habían sido liberados Wilfan Perea, Joel Freites y Levy Sánchez, hermano del joven con autismo Gabriel Sánchez -excarcelado hace unas semanas- e hijo del diputado José Sánchez Mazzuco, quien permanece detenido.

Otra excarcelación confirmada fue la de Humberto Jaimes, venezolano residenciado en España quien había sido detenido por el régimen tras volver al país momentáneamente. Lo acusaron de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.

A su salida de Zona 7, Wilfran Perea mostró su satisfacción por recobrar la libertad y reconoció el trabajo de todas las mujeres que han permanecido durante semanas en las adyacencias del centro para lograr que sus familias sean excarcelados.

Wilfran Perea, cuñado de la señora Petra Vera, es liberado en Zona 7, a la 1:44 am de este 8 de marzo. pic.twitter.com/Vq1w1SQK2j — Seir Contreras (@SeirContreras) March 8, 2026

El pasado 6 de marzo, familiares de los 26 presos políticos y de conciencia que permanecía en Zonta 7 denunciaron a través de un comunicado difundido a la prensa la “irregular actuación del Juez de la causa, 4to de Control de Terrorismo, además de la precalificación fiscal, por no estar ajustada a derecho y en violatoria constricción a la majestad e institución del debido proceso, presunción de inocencia y de las garantías constitucionales” en el caso de sus familiares, pues aunque debían ser beneficiados por la Ley de Amnistía, esta medida no se había hecho efectiva o materializado.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.