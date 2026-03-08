Exigen que libertad sea plena para periodistas excarceladas

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) pidió la libertad plena de cuatro periodistas: Carmela Longo, Nakary Mena Ramos, Deisy Peña y Ana Carolina Guaita.

Aunque fueron excarceladas, el SNTP denunció que siguen “sometidas a procesos judiciales y medidas cautelares en Venezuela”.

“En su día, reivindicamos a todas las mujeres que luchan por derechos y justicia. Que este #8Mar sea también una voz por la libertad”, demandaron.

Este 8 de marzo, activistas, familiares de víctimas, estudiantes, trabajadoras, emprendedoras, jubiladas, líderes sociales y políticas marcharon en Caracas bajo una premisa clara: “Sin mujeres no hay democracia, y sin democracia, no hay transición”.

Durante el recorrido, el nombre de las mujeres que permanecen tras las rejas por motivos políticos resonó con fuerza. Andreína Baduel, activista de DDHH y miembro del @clippve, alertó sobre la brecha de género en las medidas judiciales: “La organización registra más de 100 presas políticas y las excarcelaciones de mujeres no son proporcionales a las que se han dado de hombres”.

En un manifiesto que leyó la activista Sairam Rivas, se enfatizó en un clamor conjunto: “Las venezolanas queremos justicia, verdad, memoria, reparación y compromisos claros de no repetición de un nuevo ciclo de terrorismo de Estado en Venezuela”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.