El Ministerio de Salud divulgÃ³ el boletÃ­n epidemiolÃ³gico correspondiente a la semana 24 del aÃ±o 2026, que va desde el 14 hasta el 21 de junio, dÃ­as previos al doblete sÃ­smico que causÃ³ la muerte de, por lo menos, 4500 personas, segÃºn los mÃ¡s recientes datos del interinato.

Este boletÃ­n monitoreÃ³ 18 padecimientos de salud para identificar desviaciones y posibles brotes en el territorio nacional. Para este periodo, el Ministerio de Salud reportÃ³ 14 289 establecimientos registrados dentro del sistema de vigilancia epidemiolÃ³gica. Sin embargo, la cobertura real de notificaciÃ³n alcanzÃ³ el 46,13 %.

El documento utiliza un sistema de semaforizaciÃ³n y canales endÃ©micos para monitorear enfermedades de notificaciÃ³n obligatoria. El anÃ¡lisis revela un incremento en varias enfermedades que, en algunos casos, supera incluso la media histÃ³rica.

En lo que va de aÃ±o, y luego de un silencio informativo de casi una dÃ©cada, el ente rector de la salud en el paÃ­s ha publicado trece boletines epidemiolÃ³gicos.

MinSalud registraba hasta este reporte 17 309 casos de enfermedades diarreicas agudas â€”transmitidas por alimentos y aguaâ€”. 11 entidades del paÃ­s superaban la tasa de morbilidad nacional â€”frecuencia de la enfermedad en una poblaciÃ³n especÃ­fica, en un lugar y un perÃ­odo determinadoâ€” de 1003,58 por cada 100 000 habitantes.

Este dato es importante, de cara a lo que los especialistas mÃ©dicos han advertido: estas patologÃ­as podrÃ­an ir en aumento en las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio y en Ã¡reas como refugios, debido a la ventilaciÃ³n deficiente y a la interrupciÃ³n de cadenas de higiene, como alertÃ³ la Sociedad Venezolana de InfectologÃ­a.

Los expertos tambiÃ©n han alertado sobre la posibilidad de expansiÃ³n de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, debido a la acumulaciÃ³n de escombros, basura e inadecuada disposiciÃ³n de aguas.

Hasta la Ãºltima semana evaluada por el Ministerio de Salud, Venezuela acumulaba 7717 casos de dengue, cifra que ubican “dentro de lo esperado”. 68,34 % de esos casos son de dengue sin signos de alarma, 31,48 % de dengue con signos de alarma y menos del 1 % de dengue grave. MÃ©rida, Trujillo y Sucre son los estados con mÃ¡s casos reportados.

Enfermedades respiratorias agudas en aumento

En el comparativo semanal del tablero de control, las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) mantuvieron su escalada, al pasar de 158 a 176 pacientes, una cifra superior a la media histÃ³rica de 99 casos y “por encima de lo esperado”, segÃºn el balance anual del ministerio.

Otras patologÃ­as de alta prevalencia registran un incremento anual constante, de acuerdo con estos datos:

NeumonÃ­as: 2565 casos, frente a una media de 1888. Hasta la semana epidemiolÃ³gica nÃºmero 24 se habÃ­an notificado 2565 casos, un incremento de 0,74 % con relaciÃ³n a la semana previa.

2565 casos, frente a una media de 1888. Hasta la semana epidemiolÃ³gica nÃºmero 24 se habÃ­an notificado 2565 casos, un incremento de 0,74 % con relaciÃ³n a la semana previa. Enfermedad diarreica aguda: alcanza los 17 288 casos, y supera su promedio, de 12 704.

alcanza los 17 288 casos, y supera su promedio, de 12 704. Influenza: 250 casos, frente a una media histÃ³rica de 199. Aunque reportÃ³ menos casos que en la semana 23, sigue “en aumento”. Los tipos de influenza que mÃ¡s circulan en el paÃ­s son la AH1N1, influenza A (H3N2), seguida de subtipos de influenza A, como muestran los porcentajes: H3N2 (27 %) Influenza B VICTORIA (20%), Influenza A (13 %) e Influenza B (1%).

En el caso de la difteria, la media histÃ³rica es de dos casos anuales. En la semana 24 del aÃ±o 2026, el Ministerio de Salud documentÃ³ un caso de esta enfermedad, y la catalogÃ³ como “por encima de lo esperado” en el comparativo semanal.

Tablero de control epidemiolÃ³gico, semana 24 / Fuente: Ministerio de Salud

Tablero de control epidemiolÃ³gico, semana 23 / Fuente: Ministerio de Salud

En alza sospechas de rubÃ©ola, sarampiÃ³n y parotiditis

El boletÃ­n de la semana 24 advierte sobre un incremento significativo en las sospechas de sarampiÃ³n y rubÃ©ola y los sitÃºa en una fase de vigilancia intensificada. El sistema de salud detectÃ³ 52 casos sospechosos de sarampiÃ³n en el periodo, una cifra que supera tanto la media histÃ³rica de 37 casos como los 25 reportados la semana anterior.

SegÃºn el documento, la situaciÃ³n de la rubÃ©ola es llamativa para los epidemiÃ³logos, ya que el nÃºmero de posibles contagios se disparÃ³ de 3 a 18 casos en una sola semana. Ambas patologÃ­as forman parte de los sÃ­ndromes febriles con erupciones en la piel que el ministerio monitorea bajo protocolos estrictos.

A pesar del aumento en las sospechas, el informe aclara que no se han confirmado casos positivos de ninguna de las dos enfermedades en todo el paÃ­s en lo que va de aÃ±o.

De los sospechosos acumulados, los laboratorios descartaron 910 casos mediante pruebas especializadas. Sin embargo, el boletÃ­n oficial detalla que los expertos mantienen 97 casos en investigaciÃ³n para confirmar o descartar definitivamente la presencia de estos virus en el territorio.

El reporte del Ministerio de la Salud tambiÃ©n incluye ocho casos sospechosos de parotiditis (comÃºnmente conocida como paperas) durante la semana, y destaca que es un nÃºmero en aumento respecto a la media histÃ³rica y a lo que se registra anualmente.

Enfermedades zoonÃ³ticas

El boletÃ­n de la semana 24 tambiÃ©n analiza la relevancia de las enfermedades zoonÃ³ticas â€”las que se transmiten de animales a humanosâ€”. Actualmente, el 60 % de las patologÃ­as infecciosas humanas conocidas pertenecen a esta categorÃ­a, y el 75 % de los patÃ³genos emergentes, como el Ã©bola o el SARS-CoV-2, tienen su origen en el reino animal.

En cuanto a la rabia humana, el sistema no reportÃ³ nuevos casos durante la semana 24. Sin embargo, el acumulado del aÃ±o 2026 suma 5 contagios confirmados, la mayorÃ­a en el estado Zulia. Asimismo las mordeduras sospechosas aumentaron un 20,69 % en comparaciÃ³n con el aÃ±o pasado, para alcanzar los 22 858 registros.

Por otra parte, la fiebre hemorrÃ¡gica venezolana, causada por el virus Guanarito, tampoco presentÃ³ nuevos contagios en este periodo. Aun asÃ­, el sistema mantiene la vigilancia activa en los focos endÃ©micos de Barinas y Portuguesa, donde se acumulan 12 casos en lo que va de aÃ±o, con una tasa de letalidad del 58,33 %, es decir, 7 fallecimientos hasta la fecha.

Respecto a la fiebre amarilla, no se notificaron nuevos casos en la semana 24, pero el acumulado anual registra 40 pacientes confirmados en 14 estados del paÃ­s. Esta patologÃ­a presenta una letalidad del 52,5 %, con 21 muertes registradas principalmente en Barinas y Monagas.

Finalmente, las autoridades monitorean las epizootias en primates no humanos, brotes de enfermedades que sirven de alerta temprana para los humanos. En 2026 se han reportado 34 episodios de este tipo, localizados mayormente en los corredores boscosos de Apure, Sur del Lago y Guayana. El estado Aragua se mantiene como el principal foco de actividad viral en primates, con un acumulado de 76 desde el aÃ±o pasado.

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