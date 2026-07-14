La atención psicológica temprana y especializada es clave para reducir el impacto emocional que dejan los desastres naturales en niños, niñas y adolescentes. Así lo destacó la especialista Janett Guerra durante el seminario Intervención en Crisis para NNA en Contextos de Desastre, durante la tarde del pasado 13 de julio, en un seminario virtual organizado por la Federación de Psicólogos de Venezuela (FPV) como parte del Programa de Psicólogos Voluntarios.

La actividad formó parte del ciclo de seminarios complementarios Formación para la Atención Psicológica en Casos de Desastre, cuyo propósito es fortalecer las capacidades de profesionales de la psicología en Venezuela y otros países de Hispanoamérica para brindar apoyo psicosocial durante emergencias.

Un abordaje adaptado a la infancia

Durante su exposición, Guerra explicó que la intervención en crisis con niños, niñas y adolescentes requiere comprender cómo cada etapa del desarrollo influye en la manera como procesan una experiencia traumática.

La especialista presentó el enfoque biocontextual, un modelo que considera tanto las respuestas biológicas al estrés como el entorno familiar, escolar y comunitario del menor para diseñar estrategias de atención adaptadas a sus necesidades. También abordó el impacto que los sismos pueden generar en esta población, entre ellos, miedo intenso, ansiedad, alteraciones del sueño, dificultades para concentrarse, cambios de conducta y reacciones emocionales que, si no son atendidas oportunamente, pueden prolongarse en el tiempo.

Primeros auxilios psicológicos

Como parte del seminario, Guerra explicó las fases de los primeros auxilios psicológicos (FAP), una herramienta de primera respuesta orientada a brindar apoyo emocional inmediato tras una emergencia. El modelo prevé acciones como: establecer contacto de manera segura y respetuosa, identificar necesidades urgentes, ofrecer contención emocional, facilitar información clara y conectar a las personas con redes de apoyo y servicios disponibles, con el objetivo de disminuir el nivel de angustia y favorecer una recuperación saludable.

La Federación de Psicólogos de Venezuela señaló que este ciclo de formación busca promover el intercambio de herramientas de intervención entre especialistas para fortalecer la respuesta psicológica ante desastres y contribuir a mitigar el impacto del trauma, al tiempo que impulsa la resiliencia de las comunidades afectadas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.