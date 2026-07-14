El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge RodrÃ­guez, divulgÃ³ el parte oficial de los terremotos correspondiente a este martes, 14 de julio, el cual indica que, a la fecha, se contabilizan 4734 fallecidos por el desastre natural del pasado 24 de junio.

De acuerdo con el reporte, no se registran variaciones en las cifras de heridos, que se mantiene en 16 740 personas. Tampoco se han registrado mÃ¡s personas rescatadas, cuyo nÃºmero sigue en 6462. En comparaciÃ³n con el parte oficial anterior, la cifra de familias atendidas tambiÃ©n sigue igual, con 128 324.

La cantidad de campamentos transitorios instalados se mantiene en 107, aunque aumentÃ³ la cifra de personas resguardadas en ellos, con un total de 20 903 para la fecha de este reporte. El nÃºmero de personas sin vivienda sigue en 17 907.

El total de edificios afectados y colapsados tampoco registrÃ³ ninguna variaciÃ³n, manteniÃ©ndose en 856 y 190, respectivamente. El nÃºmero de rÃ©plicas registradas desde el doblete sÃ­smico hasta el 14 de julio es de 1275 eventos.

Alimentos y rescatistas

De acuerdo con el parte oficial, a la fecha se han distribuido 10 063 toneladas de alimentos, 21 751 407 litros de agua y 33 652 personas han sido atendidas en centros de salud debido a los terremotos.

Con respecto al despliegue en las zonas afectadas, hay 2471 rescatistas internacionales en terreno, 30 989 funcionarios nacionales y 31 050 voluntarios.

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